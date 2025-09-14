Brandon Aubrey hace historia en la NFL con gol de campo para empatar y ganar en tiempo extra

La segunda semana de la NFL tuvo uno de los momentos que han marcado historia con uno de los equipos que más afición tiene, los Dallas Cowboys han ganado su primer partido de la temporada con un momento sin precedentes, una patada de Brandon Aubrey en los últimos instantes del compromiso, misma que levantó el ánimo de la afición.

Dak Prescott festejó con Aubrey | AP

Victoria sin precedentes

Después de una locura de partido, en el que los puntos se fueron al máximo, los Vaqueros de Dallas se aferraron a la última posibilidad de poder ganar el juego ya incluso en el tiempo extra. Fue entonces cuando Brandon Aubrey fue el encargado de patear con solo cuatro segundos en el cronómetro, mismos que se acabaron en la última jugada, por lo que al ser correcta la patada, la victoria fue para el equipo local.

Por si fuera poco, la patada del tiempo extra fue la segunda de la noche para Aubrey, pues en los minutos finales del tiempo regular ya había pateado un gol de campo de 64 yardas para poner la pizarra empatada y dar paso al tiempo extra, donde posteriormente vino el auténtico espectáculo de la patada, la cual lo puso en la historia al ser el primer y único jugador que ha anotado de tal manera en los últimos segundos tanto del tiempo habitual como del tiempo extra.

Aubrey se convirtió en el héroe de los Vaqueros | AP

Dallas corrige el camino

Después de haber perdido en el kickoff de la temporada de la NFL en contra de las Águilas de Philadelphia, los Vaqueros de Dallas han recompuesto el camino después de ganar de manera frenética en contra de los Gigantes de New York, quienes tienen dos derrotas en este inicio de la nueva temporada.

El próximo 21 de septiembre, los Bears de Chicago se enfrentarán a Dallas con miras a corregir el camino, pues son otra de las escuadras que tienen un par de partidos con resultado negativo, mientras que los Cowboys mantienen su marca en 1-1.

Dos patadas fueron la causa de la victoria de Dallas | AP