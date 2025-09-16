Cincinnati Bengals busca el reemplazo de Joe Burrow con sus QB's del equipo de práctica

Joe Burrow se perderá, por lo menos, tres meses luego de haber salido lesionado del encuentro entre los Cincinnati Bengals y los Jacksonville Jaguars, a pesar de los rumores, los Bengals parecen buscar al reemplazo de Burrow en su equipo de prácticas.

De acuerdo a información de Adam Schefter, los Bengals 'han subido' a Sean Clifford y Mike White para que tengan su oportunidad para jugar con el equipo de Cincinnati mientras Joe Burrow se recupera de su lesión.

Schefter confirmó a los dos nuevos QB´s de Bengals | CAPTURA

Ante Jaguars, Jake Browning lanzó 32 pases, completó 21 para un total de 241 yardas, conectó dos pases de touchdown y lo interceptaron en tres ocasiones.

El siguiente partido de los Bengals será frente a los Minnesota Vikings, que también tienen a su QB titular lesionado, en ese caso todo apunta a que Carson Wentz será el titular de los Vikings.

Jake Browning jugó ante los Jaguars | AP