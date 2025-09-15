NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 2

A falta de los dos juegos del Monday Night Football, la Temporada 2025 de la NFL cerró otro gran fin de semana. Philadelphia Eagles y Kansas City repitieron la última edición del Super Bowl, con el resultado favorable de nueva cuenta para los comandados por Jalen Hurts y Saquon Barkley.

Por su parte, los Dallas Cowboys y los New York Giants entregaron el primer partido de tiempo extra de la campaña, con grandes actuaciones de Russell Wilson y de Dak Prescott. Con el pasar de las semanas, varios invictos se desvanecerán, pero al momento, estos son los equipos sin conocer la derrota: Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Indianapolis Colts, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams y Green Bay Packers.

Josh Allen | AP

Standings de la Conferencia Americana

AFC Este

Buffalo Bills 2-0 New England Patriots 1-1 New York Jets 0-2 Miami Dolphins 0-2

AFC Oeste

Los Angeles Chargers 1-0* Las Vegas Raiders 1-0* Denver Broncos 1-1 Kansas City Chiefs 0-2

AFC Norte

Cincinnati Bengals 2-0 Baltimore Ravens 1-1 Pittsburgh Steelers 1-1 Cleveland Browns 0-2

AFC Sur

Indianapolis Colts 2-0 Jacksonville Jaguars 1-1 Houston Texans 0-1* Tennessee Titans 0-2

Grata sorpresa | AP

Standings de la Conferencia Nacional

NFC Este

Philadelphia Eagles 2-0 Washignton Commanders 1-1 Dallas Cowboys 1-1 New York Giants 0-2

NFC Oeste

San Francisco 49ers 2-0 Arizona Cardinals 2-0 Los Angeles Rams 2-0 Seattle Seahawks 1-1

NFC Norte

Green Bay Packers 2-0 Minnesota Vikings 1-1 Detroit Lions 1-1 Chicago Bears 0-2

NFC Sur

Tampa Bay Buccaneers 1-0* Atlanta Falcons 1-1 Carolina Panthers 0-2 New Orleans Saints 0-2

Green Bay Packers | AP

*A falta de su juego de Monday Night Football