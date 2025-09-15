NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 2

Así quedaron las ocho divisiones tras la segudna semana de acción

Philadelphia le recetó la misma dosis del Super Bowl a Kansas City | AP
A falta de los dos juegos del Monday Night Football, la Temporada 2025 de la NFL cerró otro gran fin de semana. Philadelphia Eagles y Kansas City repitieron la última edición del Super Bowl, con el resultado favorable de nueva cuenta para los comandados por Jalen Hurts y Saquon Barkley.

Por su parte, los Dallas Cowboys y los New York Giants entregaron el primer partido de tiempo extra de la campaña, con grandes actuaciones de Russell Wilson y de Dak Prescott. Con el pasar de las semanas, varios invictos se desvanecerán, pero al momento, estos son los equipos sin conocer la derrota: Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Indianapolis Colts, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams y Green Bay Packers.

Josh Allen | AP
Standings de la Conferencia Americana

AFC Este

  1. Buffalo Bills 2-0
  2. New England Patriots  1-1
  3. New York Jets 0-2
  4. Miami Dolphins 0-2

AFC Oeste

  1. Los Angeles Chargers 1-0*
  2. Las Vegas Raiders 1-0*
  3. Denver Broncos 1-1
  4. Kansas City Chiefs 0-2

AFC Norte

  1. Cincinnati Bengals 2-0
  2. Baltimore Ravens 1-1
  3. Pittsburgh Steelers 1-1
  4. Cleveland Browns 0-2

AFC Sur

  1. Indianapolis Colts 2-0
  2. Jacksonville Jaguars 1-1
  3. Houston Texans 0-1*
  4. Tennessee Titans 0-2
Grata sorpresa | AP
Standings de la Conferencia Nacional

NFC Este

  1. Philadelphia Eagles 2-0
  2. Washignton Commanders 1-1
  3. Dallas Cowboys 1-1
  4. New York Giants 0-2

NFC Oeste

  1. San Francisco 49ers 2-0
  2. Arizona Cardinals 2-0
  3. Los Angeles Rams 2-0
  4. Seattle Seahawks 1-1

NFC Norte

  1. Green Bay Packers 2-0
  2. Minnesota Vikings 1-1
  3. Detroit Lions 1-1
  4. Chicago Bears 0-2

NFC Sur

  1. Tampa Bay Buccaneers 1-0*
  2. Atlanta Falcons 1-1
  3. Carolina Panthers 0-2
  4. New Orleans Saints 0-2
Green Bay Packers | AP
*A falta de su juego de Monday Night Football 

