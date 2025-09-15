NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 2

A falta de los dos juegos del Monday Night Football, la Temporada 2025 de la NFL cerró otro gran fin de semana. Philadelphia Eagles y Kansas City repitieron la última edición del Super Bowl, con el resultado favorable de nueva cuenta para los comandados por Jalen Hurts y Saquon Barkley.
Por su parte, los Dallas Cowboys y los New York Giants entregaron el primer partido de tiempo extra de la campaña, con grandes actuaciones de Russell Wilson y de Dak Prescott. Con el pasar de las semanas, varios invictos se desvanecerán, pero al momento, estos son los equipos sin conocer la derrota: Buffalo Bills, Cincinnati Bengals, Indianapolis Colts, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams y Green Bay Packers.
Standings de la Conferencia Americana
AFC Este
- Buffalo Bills 2-0
- New England Patriots 1-1
- New York Jets 0-2
- Miami Dolphins 0-2
AFC Oeste
- Los Angeles Chargers 1-0*
- Las Vegas Raiders 1-0*
- Denver Broncos 1-1
- Kansas City Chiefs 0-2
AFC Norte
- Cincinnati Bengals 2-0
- Baltimore Ravens 1-1
- Pittsburgh Steelers 1-1
- Cleveland Browns 0-2
AFC Sur
- Indianapolis Colts 2-0
- Jacksonville Jaguars 1-1
- Houston Texans 0-1*
- Tennessee Titans 0-2
Standings de la Conferencia Nacional
NFC Este
- Philadelphia Eagles 2-0
- Washignton Commanders 1-1
- Dallas Cowboys 1-1
- New York Giants 0-2
NFC Oeste
- San Francisco 49ers 2-0
- Arizona Cardinals 2-0
- Los Angeles Rams 2-0
- Seattle Seahawks 1-1
NFC Norte
- Green Bay Packers 2-0
- Minnesota Vikings 1-1
- Detroit Lions 1-1
- Chicago Bears 0-2
NFC Sur
- Tampa Bay Buccaneers 1-0*
- Atlanta Falcons 1-1
- Carolina Panthers 0-2
- New Orleans Saints 0-2
*A falta de su juego de Monday Night Football