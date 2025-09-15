¡Electrizantes! Los Angeles Chargers derrotan a Las Vegas Raiders; Geno Smith lanzó tres intercepciones

Los Angeles Chargers confirmaron que su victoria ante Kansas City Chiefs en Brasil no fue casualidad y ganaron su segundo partido divisional de la temporada. Por su parte, Geno Smith no salió inspirado y regaló el ovoide en tres ocasiones en todo el partido, además de lucir sin ideas en grandes lapsos del mismo para condenar Las Vegas Raiders.

La actividad comenzó con la defensa de los Cargadores imponiendo condiciones desde el principio. Daiyna Henley aprovechó una gran cobertura de uno de sus compañeros e interceptó por primera vez a Smith, y aunque no llevó el ovoide a las diagonales, sí dejó una gran posición de campo para Justin Herbert y compañía.

Ganaron los Chargers | AP

El mariscal de campo y los suyos no lograron hacer mucho daño, pero consiguieron los primeros tres puntos del partido. En la segunda serie ofensiva de los Malosos, Pete Carroll -quien cumplió 74 años- mandó más jugadas para el novato sensación de la franquicia de Las Vegas: Ashton Jeanty.

Sin embargo, la gran habilidad de Jeanty no fue suficiente para los Raiders. Jakobi Meyers y Brock Bowers fueron los objetivos favoritos de Geno en todo el partido, pero ninguno logró superar la barrera de las 100 yardas ni pudo anotar.

Ganaron los Chargers | AP

Justin Herbert y su gran defensa

Fueron los Cargadores quienes le hicieron honor a su mote y mostraron toda su explosividad. Primero con la anotación de Keenan Allen en el primer cuarto, y después un gran pase de 66 yardas por parte de Justin Herbert a Quentin Johnston antes del final de la primera mitad.

En la segunda mitad del encuentro, las ofensivas tuvieron dos series que duraron todo el tercer cuarto, pero ninguno de los dos entró a las diagonales. Pero el último cuarto fue la perdición total para Geno y compañía.

El mariscal de campo de Las Vegas entregó por última ocasión el ovoide, tras un mal pase a Jakobi Meyers, quien estaba cubierto por dos defensivos de los Cargadores. Tras esa intercepción, los Raiders lograron recuperar una vez más el balón, pero fue imposible hacer algo con Geno en los controles.

Ganaron los Chargers | AP