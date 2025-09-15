¡Confirmado! Joe Burrow será operado y estará tres meses fuera

Los Bengals de Cincinnati han tenido un duro y turbulento inicio de temporada, pues a pesar de haber ganado sus dos primeros partidos, el equipo ha sufrido para poder llevarse ambas victorias, pero ahora, también enfrentan la pérdida de su mariscal de campo, pues en el encuentro ante Jacksonville, Joe Burrow sufrió una lesión que lo dejó fuera no solo para el resto del compromiso, ahora también para gran parte de la temporada.

Burrow ha ganado dos partidos en la presente temporada | AP

Sale Burrow, entra Browning

En el partido en contra de los Jaguars, Joe Burrow tuvo que abandonar el campo debido a una lesión que sufrió en el dedo gordo del pie. Ahora se sabe que su lesión tiene una gravedad más complicada de lo que se esperaba, pues presenta una lesión de grado 3, la cual requiere de una cirugía, misma que lo estaría dejando fuera aproximadamente por los siguientes tres meses.

El encargado de quedarse con la responsabilidad de ser el quarterback que siga dirigiendo el camino de los Bengals será Jake Browning, quien incluso ya tuvo una buena participación en el compromiso en contra de Jacksonville, terminando la victoria que ya había encaminado Burrow previo a lesionarse.

Browning se quedará al mando de la ofensiva de Bengals | AP

Un historial de lesiones que complica el futuro de Burrow

La situación de Joe Burrow genera aún más preocupación al revisarse su historial médico en la NFL. Desde su llegada a la liga en 2020, el mariscal de campo ha lidiado con múltiples problemas físicos: primero una rotura de ligamentos en la rodilla que truncó su temporada de novato, después un tirón en la pantorrilla en 2022 y más tarde una lesión en la muñeca en 2023 que lo dejó fuera de siete juegos. Ahora, la cirugía en el pie agrava la incertidumbre sobre su durabilidad a largo plazo.

La ausencia de su quarterback estrella obliga a los Cincinnati Bengals a replantear su temporada. Con una defensiva que no se encuentra entre las mejores de la liga y con Jake Browning tomando los controles, el reto será mantener vivas las aspiraciones de playoffs. Sin embargo, perder a Burrow hasta mediados de diciembre representa un golpe duro para un equipo que apenas comenzaba a levantar tras un inicio de campaña turbulento.

Burrow sigue incrementando su largo historial de lesiones | AP