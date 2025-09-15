Carlie Irsay-Gordon, la dueña de los Indianapolis Colts que baja a la cancha para aprender las jugadas

Los Indianapolis Colts están que no creen en nadie. El equipo del head coach Shane Steichen logró ganar sus dos primeros partidos, aunque su primera victoria ante los Miami Dolphins, llamó la atención la presencia de Carlie Irsay-Gordon, dueña del equipo, con los auriculares puestos.

Carlie, junto a sus dos hermanas, tomaron las riendas del equipo tras el fallecimiento de su padre Jim Irsay, en mayo pasado. La mayor de las tres mostró un cariño especial por la pasión de su padre, por lo que también decidió bajar a la cancha para aprender de las jugadas.

La propietaria principal de @Colts, Carlie Irsay-Gordon, desciende de su palco a la banca de su equipo a nivel de campo, y se coloca el auricular para escuchar las instrucciones de entrenadores a jugadores, tomando notas.



"Necesito aprender más sobre esto. Necesito poder decir, ¿esta persona está llena de tonterías? ¿Saben siquiera de lo que están hablando? Y creo que una de las cosas que estar en los auriculares realmente me ha ayudado a aprender es la pregunta anterior, es un organismo tan complejo del equipo de futbol y cómo funciona", comentó Carlie al sitio oficial de los Potros.

Con la aprobación del equipo y Shane Steichen

Por su parte, el entrenador en jefe del equipo relató que la respuesta tanto de él y el equipo es positiva, sin problema alguno de ver a Carlie Irsay-Gordon en el banquillo. El especialista en la ofensiva agregó que es una motivación extra para varios jugadores.

"En cuanto al futbol, ella está cerca y lo entiende. Cuando hablas de futbol con ella, lo entiende. Ella repasa las cosas defensivas, las cosas ofensivas. Ella ha estado involucrada desde que he estado aquí desde el primer día, muy práctica y ha sido tremenda. Creo que va a hacer un trabajo fenomenal", agregó Shane Steichen.

Gran inicio de los Colts

Por primera vez desde 2009, los Potros iniciaron la temporada con una marca de 2-0. Pese a las dudas que generó en su momento, Daniel Jones mostró gran solidez en el principio de la campaña y el juego terrestre también fue parte fundamental de las dos primeras victorias del equipo de Indianápolis.

