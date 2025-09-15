J.J. McCarthy estará fuera de acción, al menos, de dos a tres semanas tras lesión

El mariscal de campo de los Vikings no estará disponible tras un esguince en el tobillo

McCarthy estaría fuera de acción, al menos, dos semanas
McCarthy estaría fuera de acción, al menos, dos semanas | AP
Marcos Olvera García
15 de Septiembre de 2025

J.J. McCarthy, quarterback de los Minnesota Vikings, estará fuera de acción, al menos, de dos a cuatro semanas después de lesionarse el pasado domingo en el partido frente a los Atlanta Falcons.

McCarthy, en el tercer cuarto, corrió 16 yardas, momento en donde se lesionó, tuvo que salir a ser atendido, se vendó el tobillo y terminó el juego donde, posterior a la derrota de los Vikings, Kevin O'Connell confirmó que su QB titular no será parte del juego entre Vikings y los Bengals.

 

 

El mariscal de campo de los Vikings se estaría perdiendo los juegos ante los Bengals, los Steelers, los Browns y frente a los Philadelphia Eagles, volviendo para la semana siete cuando el equipo de Minnesota juegue en el SoFi Stadium contra Los Angeles Chargers.

Por lo pronto, Kevin O´Connell tendrá que alinear a Carson Wentz, quien está en condiciones de ser QB titular tras la desafortunada lesión de J.J. McCarthy.

JJ ante los Chicago Bears | AP
JJ ante los Chicago Bears | AP

TE PUEDE INTERESAR

¿Vuelve el GOAT? Tom Brady ilusiona a los aficionados con jugar 'un año más' en la NFL

NFL | 15/09/2025

¿Vuelve el GOAT? Tom Brady ilusiona a los aficionados con jugar 'un año más' en la NFL
NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans?

Texans | 15/09/2025

NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans?
¿Kansas City Chiefs se despiden del Super Bowl 2025? Esto dice la historia de la NFL

Chiefs | 15/09/2025

¿Kansas City Chiefs se despiden del Super Bowl 2025? Esto dice la historia de la NFL
Te recomendamos
¿Vuelve el GOAT? Tom Brady ilusiona a los aficionados con jugar 'un año más' en la NFL
NFL

LO ÚLTIMO

 