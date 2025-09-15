J.J. McCarthy estará fuera de acción, al menos, de dos a tres semanas tras lesión

J.J. McCarthy, quarterback de los Minnesota Vikings, estará fuera de acción, al menos, de dos a cuatro semanas después de lesionarse el pasado domingo en el partido frente a los Atlanta Falcons.

McCarthy, en el tercer cuarto, corrió 16 yardas, momento en donde se lesionó, tuvo que salir a ser atendido, se vendó el tobillo y terminó el juego donde, posterior a la derrota de los Vikings, Kevin O'Connell confirmó que su QB titular no será parte del juego entre Vikings y los Bengals.

Vikings QB J.J. McCarthy expected to miss Week 3 vs. Bengals. pic.twitter.com/imxePSplZP — NFL (@NFL) September 15, 2025

El mariscal de campo de los Vikings se estaría perdiendo los juegos ante los Bengals, los Steelers, los Browns y frente a los Philadelphia Eagles, volviendo para la semana siete cuando el equipo de Minnesota juegue en el SoFi Stadium contra Los Angeles Chargers.

Por lo pronto, Kevin O´Connell tendrá que alinear a Carson Wentz, quien está en condiciones de ser QB titular tras la desafortunada lesión de J.J. McCarthy.

JJ ante los Chicago Bears | AP