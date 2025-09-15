NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans?

Baker Mayfield y los suyos tendrán una visita complicada ante C.J. Stroud y DeMeco Ryans

NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans?
NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans? | RÉCORD
Emiliano Arias Pacheco
15 de Septiembre de 2025

El primer Monday Night Football con doble cartelera se disputará en un par de horas. El primero de los dos partidos medirá a dos equipos del sur, pero de diferentes conferencias. Tampa Bay Buccaneers visitará Houston para medirse a los Houston Texans.

El equipo de los Texanos, del entrenador en jefe DeMeco Ryans, salió con la pólvora mojada en su primer partido ante Los Angeles Rams. C.J. Stroud no tuvo su mejor versión y terminó solamente con 188 yardas y una intercepción; aunque la defensiva se mostró sólida permitiendo solamente 14 puntos.

Houston Texans | AP
Houston Texans | AP

Por su parte, los Bucaneros y Baker Mayfield sufrieron de más en su primer partido, que fue divisional. 'El Panadero' volvió a tener una gran tarde y terminó con tres pases de anotación y 167 yardas, aunque la parte final del encuentro quedó marcado por el dramatismo que pusieron los Atlanta Falcons.

Último enfrentamiento entre ambos

Hace dos temporadas estos dos equipos tuvieron su último enfrentamiento, que fue un auténtico duelo de poder a poder. Los Texanos terminaron con la victoria 37-39, en la temporada de novato de Stroud y la gran revelación que fue esa campaña Mayfield.

Tampa Bay Buccaneers | AP
Tampa Bay Buccaneers | AP

¿Cuándo y dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans?

  • Fecha: Lunes 15 de septiembre
  • Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Lugar: NRG Stadium, Houston, Texas
  • Transmisión: ESPN, Disney + y DAZN

TE PUEDE INTERESAR

NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 2

NFL | 15/09/2025

NFL 2025: Así marchan los standings tras la Semana 2
Raiders recibe a los Chargers en el cierre de la semana dos de la NFL

Chargers | 14/09/2025

NFL: ¿Cuándo y Dónde ver el LA Chargers vs Las Vegas Raiders?
Aubrey definió el marcador con una patada en la 'agonía' del juego

Cowboys | 14/09/2025

Brandon Aubrey hace historia en la NFL con gol de campo para empatar y ganar en tiempo extra
Te recomendamos
¿Kansas City Chiefs se despiden del Super Bowl 2025? Esto dice la historia de la NFL
NFL

LO ÚLTIMO

 