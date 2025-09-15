NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans?

El primer Monday Night Football con doble cartelera se disputará en un par de horas. El primero de los dos partidos medirá a dos equipos del sur, pero de diferentes conferencias. Tampa Bay Buccaneers visitará Houston para medirse a los Houston Texans.

El equipo de los Texanos, del entrenador en jefe DeMeco Ryans, salió con la pólvora mojada en su primer partido ante Los Angeles Rams. C.J. Stroud no tuvo su mejor versión y terminó solamente con 188 yardas y una intercepción; aunque la defensiva se mostró sólida permitiendo solamente 14 puntos.

Houston Texans | AP

Por su parte, los Bucaneros y Baker Mayfield sufrieron de más en su primer partido, que fue divisional. 'El Panadero' volvió a tener una gran tarde y terminó con tres pases de anotación y 167 yardas, aunque la parte final del encuentro quedó marcado por el dramatismo que pusieron los Atlanta Falcons.

Último enfrentamiento entre ambos

Hace dos temporadas estos dos equipos tuvieron su último enfrentamiento, que fue un auténtico duelo de poder a poder. Los Texanos terminaron con la victoria 37-39, en la temporada de novato de Stroud y la gran revelación que fue esa campaña Mayfield.

Tampa Bay Buccaneers | AP

¿Cuándo y dónde ver Tampa Bay Buccaneers vs Houston Texans?