NFL: ¿Cuándo y Dónde ver el LA Chargers vs Las Vegas Raiders?

La semana dos de la NFL termina este lunes con el duelo de los Chargers en contra de los Raiders

Raiders recibe a los Chargers en el cierre de la semana dos de la NFL
Marcos Olvera García
14 de Septiembre de 2025

La semana dos de la temporada regular de la NFL, concluye este lunes en el emparrillado del Allegiant Stadium, donde Las Vegas Raiders reciben a Los Angeles Chargers.

Las Vegas buscan mantener el buen paso después de su victoria tras vencer, en la semana inaugural, a los New England Patriots en el Gillette Stadium.

Por su parte, Los Angeles Chargers vienen de una semana larga de descanso luego de vencer a los Kansas City Chiefs en Brasil, donde jugaron en la Neo-Quimica Arena en São Paulo.

En la previa a este duelo, los Houston Texans reciben a los Tampa Bay Buccaneers en el NRG Stadium en Texas.

Los Chargers ganaron el primero de la temporada vs los Chiefs

Día:Lunes 15 de septiembre
Hora:20:00 hrs CDMX
Lugar:Allegiant Stadium
Transmisión:ESPN, Disney+

