Donald Trump arremete contra la NFL por nueva regla en la patada de salida: "es afeminado"

La reciente modificación en la regla del kickoff en la NFL ha generado un fuerte debate en el mundo del futbol americano. En apenas dos semanas de temporada, los regresos de patada aumentaron considerablemente, cumpliendo con uno de los objetivos de la liga. Sin embargo, la reacción de aficionados, jugadores y analistas ha estado lejos de ser unánime.

NFL | AP

Donald Trump critica la nueva regla del kickoff

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió en uno de los principales detractores del cambio. A través de la red social Truth Social, calificó la medida como “afeminada” y contraria a la esencia del deporte:

“El balón se mueve, pero los jugadores no, justo lo contrario de lo que es el fútbol americano. ¡El futbol americano ‘afeminado’ es malo para Estados Unidos y malo para la NFL! ¿A quién se le ocurren estas ideas ridículas?”, publicó Trump.

El mandatario también aseguró que la modificación no reduce riesgos y que incluso puede ser tan peligrosa como la patada inicial tradicional.

¿Más espectáculo o más peligro?

De acuerdo con Trump, la NFL cometió un error al implementar este cambio de manera tan rápida: “La NFL tiene que deshacerse de esa ridícula nueva regla de kickoff. ¿Cómo pueden implementar un cambio tan grande y radical con tanta facilidad y rapidez? Es al menos tan peligrosa como la patada inicial ‘normal’ y se ve fatal”, escribió.

Si bien algunos entrenadores señalan que la medida aumenta la emoción en los partidos al favorecer más devoluciones, críticos como Trump y varios jugadores creen que se sacrifica la esencia del juego y que el riesgo de lesiones sigue siendo alto.

