Pete Carroll defiende a Tom Brady tras polémica en juego de Raiders vs Chargers

El lunes por la noche quedó marcado por la victoria de Los Angeles Chargers sobre Las Vegas Raiders, en el Allegiant Stadium. Sin embargo, la presencia de Tom Brady en el palco de los Malosos llamó la atención de más de uno, razón por la cual desató una polémica, aunque Pete Carroll, entrenador en jefe de los Raiders, defendió al exquaerterback.

Carroll aseguró que Brady no se involucra en las decisiones y planes de juego, que sólo está para lo más indispensable. Además, el exentrenador en jefe de los Seattle Seahawks aseveró que sus pláticas son aleatorias.

Pete Carroll | AP

"Creo que Tom realmente ha tratado de respetar eso de manera muy estricta y con todo el respeto a la situación de las preocupaciones de las que estás hablando. Y creo que ha sido realmente bueno. No está planeando juegos con nosotros. No nos habla de nada más que de nuestras conversaciones que tenemos que son realmente aleatorias", comentó Carroll en conferencia de prensa.

¿Qué dice la NFL sobre Tom Brady?

La liga lanzó un comunicado después de la polémica presencia de Tom Brady en Las Vegas. La NFL aseguró que el legendario mariscal de campo no rompió ninguna regla, sin embargo, tiene prohibido acudir a los entrenamientos e instalaciones de los Raiders.

Tom Brady | AP

"No existen políticas que prohíban a un propietario sentarse en la cabina de entrenadores o usar auriculares durante un partido", declaró Brian McCarthy, portavoz de la NFL hace unos días.

En su nueva faceta como analista en FOX, la presencia de Tom Brady en otros partidos generó cierta desconfianza por parte de algunos dueños. Varios mencionaron que sus entrevistas a otros jugadores o entrenadores pueden llegar a ser un fuerte conflicto de interés.

Pete Carroll | AP