¿Próximo head coach de Raiders? Tom Brady apareció en cabina de entrenadores usando auriculares

Esteban Gutiérrez
16 de Septiembre de 2025

Tom Brady, propietario minorista de los Raiders, asistió al partido de este lunes en Las Vegas contra Chargers y sorprendió con rol que tuvo.

A través de redes sociales, varios usuarios capturaron a Brady en la cabina de entrenadores usando un auricular jinto a varios elementos del staff, lo que llamó la atención de los internautas.

Pete Carroll, head coach, de los Raiders confirmó tras el compromiso que tanto él como Chip Kelly, coordinador ofensivo del equipo, hablan regularmente durante la semana con Brady para conocer su punto de vista sobre el trabajo hecho.

"Hablo con Tom, Chip habla con Tom a menudo. Tenemos un jugador muy valioso. Nos llevamos bien y nos respetamos. Simplemente hablamos de la vida y del futbol americano. Tiene una gran perspicacia, así que tenemos suerte de tenerlo como propietario", dijo a ESPN.

Cabe recordar que Tom Brady fue aprobado como dueño minorista de los Raiders en 2024, y desde entonces ha tomado un rol importante como apoyo para la toma de decisiones en el equipo.

