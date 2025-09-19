Jayden Daniels no jugará ante Las Vegas Raiders; Marcus Mariota será el qb titular

Los Washington Commanders anunciaron que Jayden Daniels no podrá jugar ante Las Vegas Raiders en la Semana 3. El joven mariscal de campo se perderá el primer partido de su carrera por lesión y en su lugar estará el veterano Marcus Mariota; quien no juega de titular desde enero ante los Dallas Cowboys.

El joven quarterback de los Comandantes sufrió una lesión en la rodilla en el último partido ante los Green Bay Packers. El novato ofensivo del año fue capturado cuatro veces, por lo que nunca se pudo sentir cómodo en el emparrillado.

Daniels | AP

Tuvo acción limitada

Durante las prácticas de la semana, Daniels no entrenó al parejo de sus compañeros y solamente lanzó en un par de ocasiones. De igual forma, Dan Quinn, entrenador en jefe de Washington, informó que el jugador lanzó y se vio bastante bien el miércoles, pero no quieren arriesgarlo.

"Reconocemos la importancia de la persona, del jugador, lo que significa para la franquicia, por lo que también vamos a ser inteligentes, no solo rápidos, con esta evaluación. Este es un jugador que absolutamente quiere hacer todo, todo el tiempo", agregó Quinn.

Daniels | AP

Los números de Mariota

Marcus Mariota estuvo en los últimos momentos de las victorias en playoffs de Washington ante Tampa Bay Buccaneers y Detroit Lions, pero no lanzó un solo pase. En su último partido ante los Vaqueros, lanzó 18 pases y completó 15; además de que sumó un total de 161 yardas y dos touchdowns.

Mariota | AP