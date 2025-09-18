Dak Prescott ilusionado por poder jugar en la Ciudad de México

Esta semana Jerry Jones abrió la puerta a la posibilidad de que los Dallas Cowboys jueguen en territorio mexicano por primera vez en su historia. El dueño aseguró que, una vez terminada la remodelación del Estadio Azteca, el equipo de la estrella solitaria vendría a jugar. Hoy, el mariscal de campo Dak Prescott habló sobre esta posibilidad.

En entrevista para los Dallas Cowboys México, el dueño y gerente general Jerry Jones, afirmó que tiene toda la intención de traer a su equipo a México, esto debido a que busca conectar con su afición latina. En caso de que así sea, los Vaqueros jugarían fuera de Estados Unidos por segunda ocasión en su historia después de que lo hicieran en el 2014 en Londres.

Reveló interés de jugar en México | AP

Dak ilusionado

Un día después de las declaraciones de Jones, Dak Prescott, el indiscutible líder del equipo fue cuestionado con respecto a la posibilidad de jugar en la Ciudad de México. El QB no sólo reveló estar ilusionado por jugar en el Azteca, sino que también por disputar lo que sería su primer juego internacional.

"Sería increíble, no he tenido la oportunidad de jugar en un juego internacional y creo que es un gran movimiento por parte de la NFL. Poder ir a jugar a México, entendiendo lo grande que es nuestra afición allá, lo mucho que aman a los Cowboys, sería increíble experimentar eso con el equipo", confesó también para Cowboys México.

Le ilusiona jugar en el Azteca | AP

NFL en México

La Liga más importante de futbol americano ha venido a nuestro territorio en cinco ocasiones distintas, con la última siendo en el 2022. Hasta el momento han venido equipos con mucha afición mexicana como los Raiders, los 49ers, los Patriots y hasta los Chiefs.

Además de Dallas, la afición en México respondería en caso de que los Pittsburgh Steelers fueran uno de los equipos que jugarán acá. De momento, estas declaraciones abren la puerta a ver al equipo más famoso de NFL en el mundo en tierras aztecas.

Es de las franquicias con más afición en México | AP