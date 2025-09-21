Con la lesión de tobillo de CeeDee Lamb, la ofensiva de Cowboys se estanca en derrota ante los Bears

Los Cowboys de Dallas recuperaron el balón después de que los Bears de Chicago anotaron un touchdown temprano y optaron por entregarle el balón al receptor estrella CeeDee Lamb en un acarreo.

Una derrota por 31-14 ante los Bears de Chicago, que estaban teniendo problemas, no era lo que los Cowboys tenían en mente después de darle al entrenador Brian Schottenheimer la primera victoria de su carrera la semana anterior. En lugar de construir sobre un emocionante partido en tiempo extra contra los Giants de Nueva York, Dallas tropezó contra un equipo que también tenía sus propios grandes problemas.

"Obviamente, perder a un jugador como CeeDee duele", dijo el quarterback Dak Prescott. "Es difícil sustituir eso".

CeeDee Lamb | AP

Ocurrió justo después de que los Bears tomaran una ventaja de 7-0. Rome Odunze de Chicago tuvo todo el espacio que necesitaba para atrapar un touchdown de 35 yardas de Caleb Williams después de que el esquinero de Dallas Trevon Diggs resbalara en la línea.

Los Cowboys tomaron el control en la yarda 20 y tuvieron un segundo intento en la yarda 37 cuando Lamb se alineó en el backfield. A partir de ahí, las cosas tomaron un mal giro.

Lamb, un cuatro veces Pro Bowler con dos juegos consecutivos de 100 yardas por recepción para comenzar la temporada, recibió el balón y trató de girar por la esquina derecha. Su tobillo izquierdo se dobló cuando el linebacker de los Bears Noah Sewell lo derribó.

CeeDee Lamb | AP

Lamb caminó con dificultad hacia la línea lateral. Tenía una cojera notable cuando regresó al inicio del segundo cuarto y fue descartado para el resto del juego en el medio tiempo.

"Sin duda, perder a un jugador como CeeDee te afecta", dijo el entrenador Brian Schottenheimer. "Pero, de nuevo, simplemente no jugamos bien, realmente no lo hicimos, y (yo) se lo dije a los muchachos".

Los Cowboys pasaron de lidiar con un incidente de escupitajo y un retraso por el clima en una ajustada derrota en el inicio de la temporada ante el campeón defensor del Super Bowl, Filadelfia, a exprimir una victoria de 40-37 sobre los Giants, cuando Brandon Aubrey pateó un gol de campo de 46 yardas cuando el tiempo expiró en el tiempo extra después de clavar uno de 64 yardas en la última jugada del tiempo reglamentario.

CeeDee Lamb | AP

Lamb tuvo un gran desempeño en los dos primeros juegos, con 112 yardas la semana pasada después de lograr 110 en el inicio. Una vez que cayó contra los Bears, los Cowboys no pudieron poner en marcha su ofensiva cuando importaba.

Aunque Dallas terminó con 396 yardas, 151 llegaron en el cuarto período cuando el juego ya estaba decidido. Los Cowboys tuvieron sólo un touchdown, cuando George Pickens hizo una atrapada con una mano en una anotación de dos yardas, y dos goles de campo.

"Yo sé que anotar 14 puntos nunca va a estar bien", dijo Prescott. "Definitivamente no con esta ofensiva, esta unidad, el equipo, los jugadores que tenemos. Seis de esos fueron goles de campo, así que no es aceptable, no a nuestro estándar, no en absoluto lo que creemos y de lo que somos capaces de hacer y se nos escapó, se nos escapó rápido y tuvimos una oportunidad ahí mismo de reducirlo a 10 y tuvimos una pérdida de balón en la zona roja.

Lamb solo ha perdido tres juegos desde que ingresó a la NFL en 2020. Se perdió los dos últimos la temporada pasada debido a una lesión en el hombro con los Cowboys fuera de la contienda por los playoffs.

Una vez que Lamb cayó el domingo, los Bears pudieron enfocarse más en Pickens. Tuvo cinco recepciones para 68 yardas. Jake Ferguson tuvo 82 yardas por recepción, y Javonte Williams corrió para 76 yardas en 10 intentos.