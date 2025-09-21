NFL: ¿Dónde y Cuándo ver el Baltimore Ravens vs Detroit Lions?

Este lunes termina la acción de la tercera semana de la temporada regular en la NFL, donde los Baltimore Ravens reciban en el M&T Bank Stadium a los Detroit Lions en el Monday Night Football.
Ambos equipos, que tienen récord de una victoria y una derrota, buscan confirmar el buen paso de la semana pasada, primero, los Ravens apalearon a los Cleveland Browns, mientras que Jared Goff y compañía aplastaron a los Chicago Bears.
Los Ravens jugarán su segundo partido de forma consecutiva en casa, tras caer en la semana 1 en los minutos finales ante los Buffalo Bills en el Highmark Stadium, buscando hacer valer la localia.
Por su parte, a los Detroit Lions no les fue bien en la única salida que han tenido hasta el momento, donde perdieron en su encuentro divisional contra los Green Bay Packers.
¿Cuándo y dónde ver el Ravens vs Lions?
|Día:
|Lunes 22 de septiembre
|Hora:
|18:15 CDMX
|Lugar:
|M&T Bank Stadium
|Transmisión:
|ESPN y Disney+