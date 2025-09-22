Nick Bosa de los 49ers sale lesionado ante Cardinals y manda señal de desaprobacion a la tribuna

El ala defensiva de los San Francisco 49ers, Nick Bosa, salió lesionado en la victoria sobre los Arizona Cardinals y la franquicia espera conocer la gravedad del problema en su rodilla derecha. El jugador abandonó el campo en la primera mitad y fue descartado para el resto del encuentro en el medio tiempo.

Nick Bossa se retiró lesionado del partido | AP

La jugada de la lesión y primeras pruebas

Bosa salió tras una presión en tercera oportunidad durante el primer cuarto, favoreciendo su pierna derecha. Fue atendido en la carpa médica y antes de retirarse al vestuario realizó un gesto de pulgar hacia abajo hacia la multitud. Aunque intentó probar la rodilla en la lateral, finalmente no pudo continuar.

El entrenador Kyle Shanahan señaló que las pruebas iniciales no confirmaron un desgarro del ligamento cruzado anterior, pero aclaró que será necesaria una resonancia magnética para conocer el diagnóstico exacto. “Hay preocupación por cómo se siente... estamos cruzando los dedos para la resonancia”, dijo el coach tras el partido.

La rodilla de Bossa se ha visto bastante afectada | AP

Impacto en los 49ers y antecedentes de Bosa

El novato Mykel Williams también salió lesionado en la primera mitad por un golpe en la muñeca, aunque pudo regresar y ayudar junto a Alfred Collins y C.J. West a cerrar la victoria por 16-15. “Cada vez que pierdes a un tipo como Nick y no regresa, es un verdadero bajón... necesitas que tres o cuatro chicos entren”, expresó el tackle izquierdo Trent Williams.

Nick Bosa, ganador del Jugador Defensivo del Año de la NFL 2022, suma 64.5 capturas en su carrera y ha sido seleccionado al Pro Bowl en cinco de sus seis temporadas. La única excepción fue en 2020, cuando sufrió una lesión de rodilla que terminó con su temporada en la semana dos, lo que aumenta la preocupación actual en San Francisco.

San Francisco se llevó la victoria a pesar de la lesión de Bossa | AP