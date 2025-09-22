Andy Reid minimiza su discusión en la banca con Travis Kelce

Por segunda semana consecutiva, el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, tuvo una acalorada discusión en la banca con el entrenador en jefe Andy Reid. Curiosamente, en esta ocasión fue durante la victoria del equipo 22-9 sobre los New York Giants el domingo por la noche.

A través de un video compartido en redes sociales, se puede ver que Reid y Kelce se gritaban en la banda de los Chiefs a mediados del segundo cuarto. Durante el intercambio, Andy Reid golpeó a Travis Kelce con el hombro izquierdo.

Tuvo una fuerte discusión | AP

Tras la primera victoria de los Chiefs de la temporada, Andy Reid minimizó la situación viral y dijo que no le preocupaba la actitud ni las palabras de Travis Kelce. Cabe destacar que no es la primera vez que esto pasa pues, durante el Super Bowl del 2023 ante los 49ers igual sucedió.

“Me encanta la pasión de Travis”, declaró Andy Reid, quien está en su decimotercera temporada como entrenador en jefe de los Chiefs. “No me importa. No tuvimos suficiente en el segundo cuarto. No estuvo donde necesitábamos, así que, dentro de lo razonable, sabe cuándo bajar el ritmo y cuándo apretar el acelerador. Eso es lo que me encanta de él. El tipo se entrega por completo. A veces, me toca ser el policía. Es un tipo muy emotivo”.

Minimizó la situación | AP

Travis Kelce, veterano de 13 años, no estaba en el vestuario de los Chiefs cuando se permitió la entrada a los periodistas.

En el momento del altercado verbal, la ofensiva de los Chiefs estaba estancada una vez más. A pesar de tener la ventaja 6-0, Kansas City no había logrado anotar después de que la defensiva registrara su primer robo de balón de la temporada.

El profundo Chris Roland-Wallace interceptó un pase del mariscal de campo de los Giants, Russell Wilson, dándole a Patrick Mahomes y a la ofensiva el balón en la yarda 47 de New York. Pero el corredor novato Brashard Smith dejó caer un pase, la recepción de Travis Kelce resultó en una pérdida de 2 yardas y Mahomes lanzó un pase incompleto mientras la serie ofensiva de los Chiefs se quedaba fuera de la zona roja.

No estaba contento con el desempeño | AP

Cuando Travis Kelce expresó su frustración con Andy Reid el domingo, solo tenía dos recepciones de 4 yardas. La ofensiva de los Chiefs tuvo un mejor desempeño en la segunda mitad, cuando Mahomes lideró dos series de touchdown. Travis Kelce terminó el partido con cuatro recepciones para 26 yardas.

Al salir del campo en el MetLife Stadium, Travis Kelce sonrió mientras felicitaba a varios compañeros por la victoria.

“No presten demasiada atención”, indicó Andy Reid sobre Travis Kelce. “Es un tipo apasionado, y me encanta. He pasado por muchas cosas con él. Es parte de ello. Me encanta que le guste jugar. Eso es lo que me encanta. Es un deporte emotivo, así que lo acepto”.

Reid elogió a Kelce | AP