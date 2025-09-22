Dublín se prepara para el primer partido de la NFL en Irlanda: Steelers-Vikings

Irlanda ha enviado a bastantes de sus ciudadanos al continente americano a lo largo de los años. Esta semana, Estados Unidos devolverá el favor. Se espera que el enfrentamiento entre los Steelers y los Vikings en el Croke Park de Dublín atraiga a una cantidad mayor de lo habitual de aficionados con base en Estados Unidos en comparación con otros partidos internacionales.

Será el primer partido de temporada regular de la NFL en Irlanda, y todas las partes esperan que pueda propiciar más encuentros en el futuro. Eso sería una buena noticia para los aficionados en Estados Unidos, quienes han mostrado un gran interés en este partido.

Steelers será local en Dublín | X

“Habla del atractivo de Dublín y de Irlanda para esa audiencia de Estados Unidos”, dijo Henry Hodgson, el gerente general de la NFL para el Reino Unido e Irlanda, en una entrevista con AP.

El registro de interés de la liga para la compra de entradas cuando se anunció el partido mostró una mayor proporción de interés de Estados Unidos en comparación con partidos en otros mercados, como el Reino Unido y Alemania.

“La división fue esencialmente un tercio de Irlanda, un tercio de Estados Unidos —con la mayoría siendo de Pittsburgh y, una vez que anunciamos a los Vikings, del área de Minnesota— y luego un tercio del Reino Unido y el resto de Europa”, indicó Hodgson. “Normalmente verías que la mayoría proviene del mercado local y luego un porcentaje menor de otros lugares”, agregó.

Se alistan para el partido | X @NFL

Los aficionados de los Steelers podrían sentirse particularmente en casa, no solo porque la familia Rooney, propietaria del equipo, tiene raíces irlandesas, sino también porque el equipo ha abierto una tienda de mercancías en la ciudad. Incluso podría haber algunos aficionados que asistieron al partido de pretemporada de Pittsburgh en 1997 en Croke Park.

La capital irlandesa también está bien preparada para recibir a los aficionados del fútbol americano, habiendo organizado partidos universitarios durante varios años.

Dublín está en camino de convertirse en el partido internacional de la NFL más grande en ventas de hospitalidad, según John Anthony, vicepresidente ejecutivo de On Location, el socio de hospitalidad de la NFL.

Han ampliado su marca en Irlanda | X

¿Varios más?

El acuerdo es para un partido seguido de un período de evaluación, dijo Hodgson, por lo que nadie está planeando más partidos en Dublín por ahora. Pero hay optimismo.

"Eso es un objetivo en ambos lados. No quiero adelantarme a una evaluación que necesitamos hacer en ambos lados sobre el impacto que tiene, pero hasta ahora ha habido una asociación realmente fuerte", expresó Hodgson, señalando que han seguido un curso similar en otras ciudades.

La Asociación Atlética Gaélica, que es propietaria del Croke Park, se beneficiará de una multitud esperada de 75,000 personas. "Esperamos que no sea un evento único”, dijo Alan Milton, jefe de comunicaciones de la GAA.

El gobierno irlandés asignó hasta 9,95 millones de euros (11,5 millones de dólares) para apoyar el partido, según el Departamento de Cultura, Comunicaciones y Deporte.