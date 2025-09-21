Steelers vence a domicilio a Patriots de la mano de Rodgers y la defensiva

Aaron Rodgers lanzó un pase de touchdown de 17 yardas a Calvin Austin III con 2:16 por jugar, y los Pittsburgh Steelers vencieron 21-14 a los New England Patriots el domingo.

Rodgers lanzó 2 pases de TD | AP

Rodgers lanzó para 139 yardas y dos touchdowns, Kenneth Gainwell corrió para una anotación de 1 yarda y la defensa de los Steelers forzó cinco balones perdidos para ayudar a Pittsburgh (2-1) a ganar en New England por primera vez desde 2008. Los Steelers habían perdido las últimas cuatro visitas a Foxborough, incluida la final de la AFC en la temporada 2016.

Los Patriots (1-2) tuvieron la oportunidad de empatar y llegaron a cuarta y 1 en la yarda 28 de Pittsburgh, pero DeMario Douglas atrapó un pase de Drake Maye y fue detenido con una pérdida de 1 yarda.

Fue el primer partido de New England con cinco balones perdidos desde la derrota 33-10 en casa ante Pittsburgh el 30 de noviembre de 2008, cuando Tom Brady estaba fuera por toda la temporada debido a una lesión de rodilla.

Maye terminó con 28 de 37 completos para 268 yardas, dos touchdowns, una intercepción y un balón suelto. Rhamondre Stevenson perdió el balón dos veces y Antonio Gibson también lo soltó en otra ocasión.

Pats entregó 5 veces el balón | AP

Dos de las entregas de los Patriots fueron en la yarda 2 de los Steelers.

Con el juego empatado 14-14 a mitad del último cuarto, New England estaba en posición de anotar cuando Nick Herbig capturó a Maye y le arrancó el balón. T.J. Watt lo recuperó en la yarda 38 de Pittsburgh.

Pittsburgh ganaba 14-7 cuando el linebacker de New England, Robert Spillane, interceptó a Rodgers en la primera serie de la segunda mitad y devolvió el balón 37 yardas hasta la yarda 11 de los Steelers.

Pero en segunda y gol desde la 2, Stevenson soltó el balón justo cuando cruzaba la línea de anotación —su segundo del partido— y Payton Wilson lo recuperó para touchback.

Rodgers alcanzó los 510 pases de TD | AP

Los Steelers no pudieron avanzar en la siguiente serie, pero los Patriots devolvieron el favor cuando Gibson perdió el balón tras ser derribado por el safety Jabrill Peppers, exjugador de New England.

Otra patada de despeje de Pittsburgh encerró a los Patriots en su yarda 12. New England recorrió 88 yardas y empató el marcador con un pase de 18 yardas de Maye al ala cerrada Hunter Henry a inicios del último cuarto.