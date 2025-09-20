Tom Brady jugará flag football en Arabia, pero la NFL niega respaldo oficial

La NFL aclaró a sus 32 equipos que no es responsable ni sancionará el 'Fanatics Flag Football Classic', evento que se jugará en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, el 21 de marzo de 2026 y en el que participarán Tom Brady y varias estrellas de la liga. La organización destacó que el torneo no cuenta con respaldo oficial y que cualquier lesión será considerada como no relacionada con el futbol americano.

Brady regresará del retiro en 2026 | AP

NFL marca distancia con el evento en Arabia

En un comunicado publicado por Pro Football Talk de NBC, la liga fue tajante: "El Evento no está sancionado por la NFL y la liga no participa en la organización ni la producción de estos partidos. Cualquier lesión sufrida durante la participación en el evento se considerará una lesión no relacionada con el futbol americano”, informó.

Además, la NFL subrayó que la participación de los jugadores es bajo su propio riesgo y que los equipos deberán decidir si autorizan o no su presencia en el torneo. "Este evento no está cubierto por la resolución que permite a los jugadores de la NFL participar en el flag football olímpico”, recordó la liga, haciendo referencia a los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Brady es uno de los propietarios de los Raiders | IG: @tombrady

Estrellas confirmadas y la presencia de Tom Brady

El lunes pasado, Tom Brady anunció que saldrá de su retiro para jugar en el torneo: "Me emociona anunciar que salgo de mi retiro para jugar en el ‘Fanatics Flag Football Classic’ que llevará el futbol americano a Medio Oriente", declaró el histórico mariscal de campo.

El evento contará con tres equipos de ocho jugadores cada uno y entrenadores de renombre como Pete Carroll (Raiders), Sean Payton (Broncos) y Kyle Shanahan (49ers). Entre los jugadores confirmados destacan Christian McCaffrey (49ers), CeeDee Lamb (Cowboys), Maxx Crosby (Raiders), Sauce Gardner (Jets) y Myles Garrett (Browns). Hasta el momento, solo los Cowboys han confirmado que Lamb tiene autorización para participar.

Brady ha sido anunciado oficialmente para el torneo | IG: @tombrady