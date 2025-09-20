NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Dallas Cowboys vs Chicago Bears?

La Semana 3 de la NFL comenzó el pasado jueves con la victoria de Buffalo Bills sobre Miami Dolphins. Sin embargo, entre los duelos del domingo los Dallas Cowboys buscarán su segunda victoria de la Temporada Regular ante los Chicago Bears.

El Equipo de América ganó su último partido de una manera agónica ante los New York Giants, que se extendió hasta tiempo extra. Dak Prescott tuvo una buena actuación y se conectó bien con George Pickens y CeeDee Lamb.

Dallas Cowboys | AP

Por su parte, los Osos de Chicago y Caleb Williams tuvieron dos actuaciones para el olvido, aunque la última fue una auténtica paliza. Los Detroit Lions apalearon 21-52 al equipo del joven mariscal, por lo que ahora su récord en temporada regular es de 0-2.

Último enfrentamiento entre ambos

La última vez que estos dos equipos de la Conferencia Nacional se vieron las caras fue en el 2022. En aquella ocasión, el conjunto de la Estrella Solitaria derrotó en el Gigante de Cristal de Jerry Jones a Chicago, con un marcador de 29-49 y dos pases de touchdown de Prescott.

Chicago Bears | AP

¿Cuándo y dónde ver Dallas Cowboys vs Chicago Bears?