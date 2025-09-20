Houston Texans lleva a cabo segunda edición de "She 's Next", programa de flag football femenil

Los Texanos de Houston llevaron a cabo la segunda edición de la clínica “She 's Next México”, un programa enfocado en impulsar el crecimiento del flag football femenil en el país.

El evento se realizó en el estadio Banorte, casa de los Borregos del Tec de Monterrey, donde se dieron cita alrededor de 150 jugadoras.

La jornada contó con la presencia especial de Peter Kalambayi, exjugador y leyenda de los Texanos, quien compartió experiencias y consejos con las jóvenes atletas.

Durante la clínica, las participantes recibieron capacitación técnica y motivacional con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo del futbol bandera como un espacio de inclusión y alto rendimiento para las mujeres.

Con este tipo de iniciativas, los Texanos de Houston buscan consolidar su vínculo con México y abrir más oportunidades para que el talento femenil siga creciendo dentro de este deporte.