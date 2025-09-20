Houston Texans lleva a cabo segunda edición de "She 's Next", programa de flag football femenil

Alrededor de 150 jugadoras se dieron cita en el Estadio Banorte para participar en la clínica

RICARDO OLIVARES

Los Texanos de Houston llevaron a cabo la segunda edición de la clínica “She 's Next México”, un programa enfocado en impulsar el crecimiento del flag football femenil en el país.

El evento se realizó en el estadio Banorte, casa de los Borregos del Tec de Monterrey, donde se dieron cita alrededor de 150 jugadoras.

La jornada contó con la presencia especial de Peter Kalambayi, exjugador y leyenda de los Texanos, quien compartió experiencias y consejos con las jóvenes atletas.

Acciones del entrenamiento | Ricardo Olivares

Durante la clínica, las participantes recibieron capacitación técnica y motivacional con el objetivo de seguir fomentando el desarrollo del futbol bandera como un espacio de inclusión y alto rendimiento para las mujeres.

Con este tipo de iniciativas, los Texanos de Houston buscan consolidar su vínculo con México y abrir más oportunidades para que el talento femenil siga creciendo dentro de este deporte.

Peter Kalambayi | Ricardo Olivares
Te recomendamos
NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Pittsburgh Steelers vs New England Patriots?
NFL

TE PUEDE INTERESAR

Cirugía de Joe Burrow fue todo un éxito; así lo confirma el entrenador en jefe de los Bengals

Bengals | 19/09/2025

Cirugía de Joe Burrow fue todo un éxito; así lo confirma el entrenador en jefe de los Bengals
Jayden Daniels no jugará ante Las Vegas Raiders; Marcus Mariota será el qb titular

Redskins | 19/09/2025

Jayden Daniels no jugará ante Las Vegas Raiders; Marcus Mariota será el QB titular
Dak Prescott ilusionado por poder jugar en la Ciudad de México

Cowboys | 18/09/2025

Dak Prescott ilusionado por poder jugar en la Ciudad de México

LO ÚLTIMO

 