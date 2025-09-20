NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Pittsburgh Steelers vs New England Patriots?

La actividad de la NFL, después del Thursday Night Football, vuelve cuando este domingo los Pittsburgh Steelers visiten a los New England Patriots en la semana tres de la temporada regular en la National Football League.

El equipo de la cortina de acero viene de caer contra los Seattle Seahawks en el Accrisure Stadium, donde Aaron Rodgers sufrió dos intercepciones, para que los Steelers terminaran perdiendo 31-17.

Steelers perdió ante Seahawks | AP

Por su parte, después de caer en la semana 1, los New England Patriots lograron derrotar a los Miami Dolphins, equipo que también perdió esta semana en el partido del jueves por la noche, aunque ahora, con los Buffalo Bills.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en diciembre del 2023, donde los Pats se impusieron por marcador de 21-18.

Pats derrotaron a los Dolphins | AP

¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Patriots?