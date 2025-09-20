NFL: ¿Cuándo y dónde ver el Pittsburgh Steelers vs New England Patriots?

Los Steelers quieren su segunda victoria en la temporada regular frente a unos Patriots que vencieron a los Dolphins en la semana dos

Steelers visita a los Patriots en el Gillette Stadium
Steelers visita a los Patriots en el Gillette Stadium | RÉCORD
Marcos Olvera García
20 de Septiembre de 2025

La actividad de la NFL, después del Thursday Night Football, vuelve cuando este domingo los Pittsburgh Steelers visiten a los New England Patriots en la semana tres de la temporada regular en la National Football League.

El equipo de la cortina de acero viene de caer contra los Seattle Seahawks en el Accrisure Stadium, donde Aaron Rodgers sufrió dos intercepciones, para que los Steelers terminaran perdiendo 31-17.

Steelers perdió ante Seahawks | AP

Steelers perdió ante Seahawks | AP

Por su parte, después de caer en la semana 1, los New England Patriots lograron derrotar a los Miami Dolphins, equipo que también perdió esta semana en el partido del jueves por la noche, aunque ahora, con los Buffalo Bills.

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron fue en diciembre del 2023, donde los Pats se impusieron por marcador de 21-18.

Pats derrotaron a los Dolphins | AP
Pats derrotaron a los Dolphins | AP

¿Cuándo y dónde ver el Steelers vs Patriots?

Día:Domingo 21 de septiembre
Hora:11:00 a.m CDMX
Lugar:Gillette Stadium
Transmisión:Fox Sports

TE PUEDE INTERESAR

Cirugía de Joe Burrow fue todo un éxito; así lo confirma el entrenador en jefe de los Bengals

Bengals | 19/09/2025

Cirugía de Joe Burrow fue todo un éxito; así lo confirma el entrenador en jefe de los Bengals
Jayden Daniels no jugará ante Las Vegas Raiders; Marcus Mariota será el qb titular

Redskins | 19/09/2025

Jayden Daniels no jugará ante Las Vegas Raiders; Marcus Mariota será el QB titular
Dak Prescott ilusionado por poder jugar en la Ciudad de México

Cowboys | 18/09/2025

Dak Prescott ilusionado por poder jugar en la Ciudad de México
Te recomendamos
Cirugía de Joe Burrow fue todo un éxito; así lo confirma el entrenador en jefe de los Bengals
NFL
New England Patriots
Pittsburgh Steelers

LO ÚLTIMO

 