Kansas City Chiefs confirma baja de Xavier Worthy para enfrentar a New York Giants

El receptor sufrió una lesión en el hombro en el primer partido de la temporada ante Los Angeles Chargers

Xavier Worthy | AP
Emiliano Arias Pacheco
20 de Septiembre de 2025

Mal y de malas el comienzo de la Temporada 2025 de los Kansas City Chiefs. Los Jefes confirmaron que el receptor abierto, Xavier Worthy, no realizará el viaje con el equipo para enfrentar a New York Giants el domingo por la noche.

Worthy, de 22 años, sufrió una dislocación de hombro en la Semana 1 ante Los Angeles Chargers, en el primer juego internacional de la campaña de la NFL. El receptor tuvo dicha lesión después de chocar con el ala cerrada del equipo, Travis Kelce, quien corrió una ruta opuesta en aquel partido.

El joven receptor dio un gran paso en su recuperación cuando comenzó a practicar sin restricciones el miércoles pasado. Xavier Worthy corrió algunas rutas en los entrenamientos y se mostró confiado, aunque la decisión de dejarlo fuera es simplemente una precaución.

Xavier Worthy | @AdamSchefter
'Hollywood' Brown será el jugador a seguir

Los dos grandes receptores de Kansas City Chiefs, Xavier Worthy y Rashee Rice, aún no se encuentran disponibles para Andy Reid. Ante las dos ausencias y la baja considerable de juego de Travis Kelce, la solución en las últimas dos semanas fue Hollywood Brown.

Marquise 'Hollywood' Brown se convirtió en el blanco favorito de Patrick Mahomes en los primeros dos juegos. El receptor de campo suma un total de 15 recepciones y 129 yardas; aunque el comienzo de los Jefes es de 0-2.

Hollywood Brown | AP
