Chargers rinden homenaje a novelas mexicanas

Antes de su tercer partido de la temporada, los Los Angeles Chargers han publicado en sus redes sociales un particular video haciendo referencia a una cosa bastante específica de México, con detalles muy característicos. El video fue compartido con el mensaje "you know the vibras".

Chargers ganó ante Raiders en la última fecha | AP

'Los Cargadores de Los Angeles'

Como parte de la previa de su partido contra los Broncos de Denver, los Chargers lanzaron un video inspirado en las telenovelas mexicanas, mostrando a cada uno de los jugadores con una presentación al estilo de una historia de televisión.

El clip concluye con una imagen promocional que dirige a la página oficial del equipo, aunque específicamente el link final incluye la frase "puro chargers", la cual redirige al apartado del sitio con noticias en español.

you know the vibras pic.twitter.com/XjmoaU0PJO — Los Angeles Chargers (@chargers) September 20, 2025

Paso invicto en la temporada

El duelo contra los Broncos será el tercero de la campaña para el equipo de Los Angeles, que llega invicto con dos victorias: una frente a Kansas City en Brasil y otra contra los Raiders.

Por su parte, Denver llega con una marca de 1-1, por lo que el resultado en el SoFi Stadium inclinará la balanza en un solo lado de la estadística.

Sitio oficial de Chargers en español | Captura