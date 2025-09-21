Aaron Rodgers supera a Brett Favre y se coloca cuarto en la historia de TD en la NFL

El mársical de campo leyenda de Green Bay en el QB en activo con más pases de TD

Aaron Rodgers supera a Brett Favre y se coloca cuarto en la historia de TD en la NFL
Aaron Rodgers, QB de los Pittsburgh Steelers | AP
Fernando Villalobos Hernández
21 de Septiembre de 2025

Aaron Rodgers continúa dejando su huella en la historia de la NFL y sube un peldaño en la lista de QB con más pases de TD, dejando atrás a otra leyenda de los emparrillados, Brett Favre.

Este domingo, durante el duelo entre los Pittsburgh Steelers y los New England Patriots, el mariscal de campo conectó un pase de anotación con D.K. Metcalf que le permitió alcanzar las 509 conexiones de touchdown en su carrera. Con ese envío, Rodgers superó a su antiguo compañero Brett Favre en la lista histórica de la liga y se colocó en el cuarto puesto de todos los tiempos.

El récord de Favre había permanecido como un hito desde hace más de una década, pero Rodgers con su fugaz paso con los Jets y ahora este arranque prometedor con Steelers, superó a la también leyenda de Green Bay.

Con este logro, Rodgers se acerca aún más a leyendas como Tom Brady, Peyton Manning y Drew Brees, quienes ocupan los primeros tres lugares en la lista histórica de touchdowns por pase. El actual mariscal de los Steelers sigue sumando cifras que consolidan su candidatura para el Salón de la Fama una vez que termine su carrera.

Aaron Rodgers, el QB en activo con más pases de touchdown

Con este logro, Rodgers se acerca aún más a leyendas como Tom Brady, Peyton Manning y Drew Brees, quienes ocupan los primeros tres lugares en la lista histórica de touchdowns por pase. Sin embargo, todos ellos ya están retirados, lo que convierte a Rodgers en el mariscal de campo en activo con más pases de anotación en la NFL.

Top 5 de touchdowns por pase en la NFL:

  1. Tom Brady — 649

  2. Drew Brees — 571

  3. Peyton Manning — 539

  4. Aaron Rodgers — 509

  5. Brett Favre — 508

TE PUEDE INTERESAR

Brady es uno de los participantes más llamativos de la lista

Noticias | 20/09/2025

Tom Brady jugará flag football en Arabia, pero la NFL niega respaldo oficial
Homenaje al logo de Televisa

Chargers | 20/09/2025

Chargers rinden homenaje a novelas mexicanas
NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Dallas Cowboys vs Chicago Bears?

Bears | 20/09/2025

NFL 2025: ¿Cuándo y dónde ver Dallas Cowboys vs Chicago Bears?
Te recomendamos
Tom Brady jugará flag football en Arabia, pero la NFL niega respaldo oficial
NFL

LO ÚLTIMO

 