Ibai Llanos "se queja" de una foto en la gala del Balón de Oro: ¿burlas sobre su cambio físico?

Ibai Llanos, el popular streamer y creador de contenido, asistió este lunes a la gala del Balón de Oro en París, como una de las personalidades invitadas al evento de France Football. Sin embargo, después del evento, el influencer reportó una peculiar situación.

Por medio de sus redes sociales, Ibai compartió una publicación que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. En ella, el influencer comentó a un jugador que, al final de la gala, le mostró una foto en su móvil que lo dejaba en una situación comprometedora.

Ibai fue uno de los invitados a la gala del Balón de Oro | CAPTURA

¿Qué le pasó a Ibai Llanos en la entrega del Balón de Oro?

"Que un jugador venga al final de la gala aquí en París enseñándome esta foto en su móvil manda cojones", escribió Ibai, acompañando el mensaje con una imagen que lo mostraba en un estado físico diferente al que tiene hoy. En la foto, se veía a una persona en un estado famélico, con rasgos semejantes a los de Llanos, como el cabello y la barba, pero con una apariencia mucho más delgada y desmejorada.

La publicación rápidamente se asoció con el impresionante cambio físico que ha experimentado Ibai Llanos en los últimos meses. El streamer, quien ha estado documentando su proceso de transformación a través de dietas y ejercicio, ha perdido una cantidad significativa de peso.

A lo largo de los años, Ibai había prometido mejorar su salud y bienestar, y parece que está cumpliendo su palabra, aunque no sin llamar la atención de sus seguidores. No obstante, no está claro si el streamer hizo la publicación por diversión o para denunciar las burlas que recibió.

Así fue la publicación de Ibai | CAPTURA

Un cambio físico que no pasa desapercibido

Recientemente, Ibai apareció en una entrevista en la que hablaba sobre su nuevo equipo, Ronin FC, en la Cuarta División Catalana. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue su apariencia física, mucho más delgada que en sus apariciones anteriores.

Aunque no ha hablado extensamente sobre los detalles de su dieta y rutina de entrenamiento, el cambio es tan evidente que no pasó desapercibido para nadie. Ibai se ha mostrado positivo con respecto a su nueva etapa, incluso bromeando sobre su transformación en redes sociales, algunos de sus seguidores y compañeros no han tardado en hacer comentarios sobre lo impresionante (y a veces chocante) que ha sido este proceso de cambio.

A pesar de las críticas y bromas sobre su aspecto, Ibai parece sentirse bien consigo mismo, y ha dejado claro que no ha sido un camino fácil. Entre risas, recientemente subió una fotografía de IA donde se veía abrazado con su antiguo yo, con un peso mucho mayor, y luego abrazándose con una versión de él más delgada, incluso comparada con una figura casi momificada.

El propio Ibai ha tomado con humor su cambio físico | INSTAGRAM: @IbaiLlanos