¿Y estos Backyardigans? Los mejores memes de las mascotas del Mundial

La Copa del Mundo 2026 está a solo unos meses de su inicio, por lo que los preparativos comenzaron su curso y como en cada Mundial, una de las primeras cosas en estar lista es la mascota, o en este caso que son tres anfitriones, las mascotas.
Con la llegada de los tres representativos de cada nación, múltiples usuarios en redes sociales mostraron su molestia con los diseños presentados de forma oficial. Para México, fue el jaguar Zayu, para Estados Unidos, Clutch, un águila y Maple, un alce de Canadá.
Pese a hacerle honor a la fauna de cada nación, a muchos aficionados no les gustó el diseño de los animales, comparándolos incluso con una caricatura famosa, ya que el diseño luce un tanto simple o repetitivo.