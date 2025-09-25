¿Y estos Backyardigans? Los mejores memes de las mascotas del Mundial

La Copa del Mundo 2026 está a solo unos meses de su inicio, por lo que los preparativos comenzaron su curso y como en cada Mundial, una de las primeras cosas en estar lista es la mascota, o en este caso que son tres anfitriones, las mascotas.

Con la llegada de los tres representativos de cada nación, múltiples usuarios en redes sociales mostraron su molestia con los diseños presentados de forma oficial. Para México, fue el jaguar Zayu, para Estados Unidos, Clutch, un águila y Maple, un alce de Canadá.

Pese a hacerle honor a la fauna de cada nación, a muchos aficionados no les gustó el diseño de los animales, comparándolos incluso con una caricatura famosa, ya que el diseño luce un tanto simple o repetitivo.

Esto son los mejores memes de las mascotas de la Copa del Mundo 2026:

La FIFA por fin hizo oficiales los diseños de las mascotas del Mundial 2026.

Algunos recordaron a otras mascotas por el diseño de Zayu, representante de México.

Los aficionados dividieron opiniones sobre los personajes en redes sociales.

El Jaguar es uno de los animales más representativos de México.