Giovani Dos Santos reaparece y muestra nueva faceta en el deporte

Más de cuatro años después de haber disputado su último partido como futbolista profesional, Giovani Dos Santos reapareció y mostró su nueva faceta en el mundo del deporte.

A través de redes sociales, circularon un par de fotografías del mexicano que generaron furor, pues se le ve jugando pádel, actividad que ha ganado popularidad en los más recientes años, en la Ciudad de México.

Dos Santos jugando pádel | IG @mypadelmx

Pádel: Nuevo hobby

De acuerdo con reportes de Marca y One Football, ‘Gio’ se ha convertido en un jugador asiduo de este deporte desde que dejó el balompié, incluso, entrena hasta tres veces por semana y ha participado en varios torneos.

En Instagram, el recinto deportivo, My Padel, compartió dos imágenes del medallista olímpico jugando en sus instalaciones y las acompañó con un mensaje para destacar su personalidad: “Solo los mejores”.

Dos Santos jugando pádel | IG @mypadelmx

¿Cuándo jugó su último partido como futbolista profesional?

A sus 36 años, Dos Santos no ha anunciado de manera oficial su retiro de las canchas, aunque no ha vuelto a pisar el césped desde su salida de América, su último equipo, en 2021.

El canterano del Barcelona disputó sus últimos minutos como futbolista en la Jornada 14 del Clausura 2021, fecha en la que las Águilas visitaron a Tigres en el Estadio Universitario.

En aquel encuentro, ingresó de cambio en el segundo tiempo y jugó 15 minutos. Con los azulcremas, vio acción en 42 compromisos, registrando cuatro goles y dos asistencias.