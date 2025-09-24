Aficionados de Argentina 'explotan' por duelo ante México: "¿No había un rival decente?"

Los hinchas de la albiceleste no quieren enfrentar a México antes del Mundial

Fernando Villalobos Hernández
24 de Septiembre de 2025

Pese a que aún no hay anuncio oficial por parte de la Federación Mexicana de Futbol, Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, filtró que México y Argentina tienen ya pactado un duelo amistoso en 2026 previo a la Copa del Mundo, situación que ocasionó mucha molestia entre los hinchas albicelestes.

Por medio de las redes sociales decenas de aficionados argentinos expresaron su molestia por tener a México con rival en su preparación a la Copa del Mundo. Los comentarios que se aprecian en redes principalmente hacen referencia a que quieren un rival de 'mayor nivel' que el Tri: 

"Nunca un amistoso de calidad"

"¿No había un rival decente?"

"Que manera de perder el tiempo con los mexicanos"

Mexicanos y argentinos se insultan en redes

Lamentablemente esta rivalidad entre México y Argentina ha traspasado los limites del futbol y en redes sociales constantemente se pueden ver insultos xenofobicos esta vez no fue la excepción.

Rivalidad con historia mundialista

A pesar de que México y Argentina pertenecen a confederaciones distintas y es raro ver a estos equipos medirse con frecuencia, los enfrentamientos que han tenido en Copas del Mundo desde el 2006 han hecho que la rivalidad entre el Tri y la Albiceleste crezca con los tiempo.

El último enfrentamientos que tuvieron estas dos selecciones fue justamente en el Mundial Qatar 2022 durante la Fase de Grupos, duelo que terminó ganando Argentina y que terminó siendo el punto de inflexión para que a la postre se consagraran como campeones del mundo de la mano de Messi.

¿Cuándo será el México vs Argentina?

Aún no hay anuncio oficial sobre el partido, pero de acuerdo a las declaraciones de 'Chiqui' Tapia, el partido entre México y Argentina estaría pensado para disputarse en la Fecha FIFA del 1-9 de junio del 2026, la última Fecha FIFA antes de arrancar la Copa del Mundo.

