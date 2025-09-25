Fallece en accidente aéreo director del documental del Chapecoense

El reconocido director brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, quien en vida estuvo nominado al premio Emmy, falleció en un trágico accidente aéreo en la región del Pantanal de Mato Grosso do Sul, Brasil. El cineasta es una de las cuatro víctimas mortales tras el desplome de una avioneta en esa zona del país.

El cineasta | Captura de pantalla

¿Quién fue Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz?

Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz fue un director especializado en filmes de no ficción y documentales. Su obra más reconocida es la serie “Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia”, producción de cuatro capítulos que reconstruye los sucesos relacionados con el accidente aéreo que sufrió el equipo de futbol Chapecoense en 2016, previo a la final de la Copa Sudamericana.

Su trabajo destacó por el enfoque humano y periodístico, además de su capacidad para narrar desde la profundidad de los testimonios y la memoria colectiva.

Chapecoense | @Noitedecopa

El accidente del Chapecoense: una tragedia que inspiró su obra

El vuelo 2933 de LaMia, recordado como una de las mayores tragedias deportivas de la historia, transportaba al equipo brasileño Chapecoense rumbo a Colombia, para disputar la final de la Copa Sudamericana 2016.

En la aeronave viajaban 68 pasajeros y nueve miembros de la tripulación. El accidente ocurrió en las montañas de Antioquia y dejó un saldo de 71 fallecidos, con apenas seis sobrevivientes.

La serie documental dirigida por Ferraz exploró las causas del accidente, el trasfondo institucional y las huellas emocionales que dejó en el deporte y en la sociedad.

La avioneta en la que viajó | @OnDisasters

Legado de Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz

Con su partida, el cine brasileño pierde a una de sus voces más comprometidas con la memoria histórica y el documental social. Su trabajo sobre Chapecoense permanece como testimonio del poder del cine para dar voz a la tragedia, a la verdad y al recuerdo.

Además de su labor en “Expediente Chapecó”, Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz participó en múltiples proyectos audiovisuales enfocados en temáticas sociales y deportivas, consolidándose como un referente en la narración de hechos reales en Latinoamérica. Su fallecimiento genera conmoción tanto en la industria cinematográfica brasileña como en la comunidad internacional que reconoce su aporte a la documentación de la memoria colectiva a través del cine.

Chapecoense | @MotivacionesF