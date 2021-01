Chapecoense regresa a la Primera División de Brasil

VOLTAMOS!

SOMOS SÉRIE A!

Não foi fácil chegar até aqui.

Foi muito mais duro do que imaginávamos. Com trabalho, humildade, dedicação, união e, principalmente, com a FORÇA QUE VEM DE CIMA, a Chapecoense cumpriu a promessa. pic.twitter.com/3uwQjbTfz2

