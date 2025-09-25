Ibai Llanos vs Joan Garcia: Cinco penales contra el arquero del Barcelona

El famosos creador de contenido, Ibai Llanos, volvió a sorprender a sus seguidores con su nueva colaboración, en ella se puede ver al streamer tirarle algunos penales a uno de los porteros titulares del club, Joan García, quien lució muy emocionado durante todo el video.

Ibai Llanos | @Ibai

Ibai la sigue rompiendo

Una vez más el streamer y presidente de la Kings League, le mostró a todo el internet como sus influencias han crecido, llegando incluso a las colaboraciones con los equipo más importantes del mundo, siendo uno de ellos el Barcelona, club con el que ya tuvo varias apariciones con algunos de sus futbolistas.

Ibai apareció en una de las canchas de Barcelona, pero no solo, con él estaba uno de los guardametas titulares del FC Barcelona para esta temporada 25/26 de LaLiga, el español, Joan garcía, quien junto con el polaco, Wojciech Szczęsny, son los principales protectores del arco culé.

@Ibai

En la dinámica, streamer y futbolista jugaron una ronda de cinco penales, donde ambos se miraron muy sonrientes. García en la portería reto a Ibai y este prometió lucirse en cada uno de sus disparos, asegurando que tiraría ‘los goles de su vida’.

Durante la dinámica, Ibai cobró cinco disparos, de los cuales anotó cuatro, a lo que ambos se quedaron sorprendidos, incluso Joan llenó de elogios al español, diciendo que han sido de los mejores disparos que ha visto en su vida. Asimismo, Ibai bromeó al simular una llamada a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para que lo llame al equipo.

Ibai no solo continúa demostrando la calidad de amigos que tiene en el deporte del futbol, sino que también ya dio inicio un proyecto al puro estilo del modo carrera de FIFA, con el debut de su equipo, Ronin en la novena división.

@ibaillanos 5 penaltis vs Joan García portero titular del FC Barcelona ♬ sonido original - Ibai

¿Qué sigue en el camino para Joan García y el Barcelona?

Guardameta y equipo tendrán un cierre de año bastante pesado, ya que el calendario dicta meses llenos de juegos tanto de Liga y Copa, como de la UEFA Champions League, donde el Barcelona es uno de los favoritos y que ya debutó con una contundente victoria ante el Southampton.

En cuanto a LaLiga, el Barcelona enfrentará al Real Oviedo el próximo 25 de septiembre, partido correspondiente a la Jornada 6 de la temporada, mismo que cierra la fecha doble en España, para que el fin de semana de inicio la Jornada 7, donde los culés van a recibir a la Real Sociedad.

Jugadores del Barcelona | @FCBarcelona