Liga MX: Partidos que se han retrasado por tormenta en el Apertura 2025

El clima en los últimos meses no ha beneficiado al futbol mexicano, pues las tormentas han retrasado o suspendido distintos encuentros a lo largo del torneo. La última víctima fue el Puebla vs Chivas en el Estadio Cuauhtémoc.

Estadio Cuauhtémoc con afectaciones por lluvia | MEXSPORT

¿Por qué se retrasan los partidos cuando llueve?

En la Jornada 1, el América vs Xolos tuvo que suspenderse, ya con el duelo iniciado, pues un diluvio cayó en el Estadio Ciudad de los Deportes, la cual evitó que se pudiera jugar en condiciones en ese momento.

En la primera fecha, pero disputado posteriormente, se retrasó el inicio del Chivas vs Tigres por la tormenta que azotó a Guadalajara y Zapopan, donde esta ubicado el Estadio Akron. Sin embargo, el drenaje hizo posible que pudiera seguir adelante.

Para la Jornada 4, el Pumas vs Necaxa también sufrió retraso, esta vez en el medio tiempo, pues el Estadio Olímpico Universitario recibió una dura tormenta. Cerca de ahí, en el Ciudad de los Deportes también se retrasó el América vs Querétaro.

Tormenta en Liga MX | MEXSPORT

Para la Fecha 6, el Atlas vs América y el Cruz Azul Toluca tuvieron problemas por el clima, ya que la tormenta eléctrica puso alerta para el protocolo que la Liga MX sigue en estos casos de lluvia intensa, además de los rayos.

Por último, el Toluca vs Rayados en el Estadio Nemesio Diez también tuvo que ser aplazado para su inicio, pues las condiciones climatológicas no permitieron el comienzo a la hora pactada. El duelo de Puebla ante Chivas se unió a esta lista.

Estos episodios han provocado retrasos y suspensiones que alteran el desarrollo normal de la Liga MX, que afectaron tanto el ritmo de los partidos como la experiencia de los aficionados en los estadios.

Ante la recurrencia de estos episodios, la Liga MX mantiene vigente su protocolo de seguridad, el cual prioriza la integridad de los futbolistas y asistentes en casos de tormenta eléctrica.

Partidos que han sufrido retrasos por tormentas en el Apertura 2025

Jornada 1

América vs Xolos (40 minutos de suspensión por tormenta eléctrica)

Chivas vs Tigres (02:00 horas por tormenta eléctrica)

Jornada 4

América vs Querétaro (01:45 horas por tormenta eléctrica)

Pumas vs Necaxa (30 minutos por tormenta eléctrica)

Jornada 6

Atlas vs América (01:00 hora por tormenta eléctrica)

Cruz Azul vs Toluca (40 minutos por tormenta eléctrica)

Jornada 10

Toluca vs Rayados (20 minutos por tormenta eléctrica)

Jornada 11

Puebla vs Chivas (por jugarse, pospuesto al sábado 27 de septiembre por tormenta eléctrica)

Tormenta en Estadio Akron | MEXSPORT