Pumas vs Chivas sufre retraso tras fuertes lluvias en Ciudad Universitaria

El partido entre Pumas y Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025, ha sido retrasado por la condiciones climáticas. Debido a que la cancha del Estadio Olímpico Universitario se encharcó por la constante lluvia, el duelo entre el Club Universidad Nacional y el Rebaño no comenzará a la hora que se tenía programado.

Campo encharcado en CU | MEXSPORT

Alrededor de las 17:00 horas, la lluvia comenzó a caer en Ciudad Universitaria y poco después se intensificó. Tras esto, el césped del Estadio Olímpico Universitario comenzó a encharcarse. Por lo tanto, los jugadores tardaron en salir al calentamiento, pues la cancha no estaba en condiciones para que pudieran hacer ejercicios con o sin balón.

Cercano a las 18:30 horas, el staff del estadio comenzó a retirar los charcos del campo de juego. Sin embargo, tardaron aproximadamente unos 15 minutos en que la cancha quedara libre. Ante tal situación, los comisionados de la Liga MX determinaron que el inicio del juego tendría que retrasarse por unos instantes.

Lluvia azota CU | MEXSPORT

“El partido Pumas vs Chivas a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario retrasará su inicio programado originalmente para las 19:00 hrs. Esto debido a las condiciones climatológicas en las inmediaciones del estadio. En coordinación con Protección Civil se determinará e informará la nueva hora de inicio”, se explicó en el comunicado de la Liga MX.

¿A qué hora iniciaba el Pumas vs Chivas del Apertura 2025?

El duelo entre Pumas y Chivas, correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025, estaba programado para iniciar a las 19:00 horas de este domingo 5 de octubre. Sin embargo, la lluvia que se soltó desde la llegada de los jugadores impidió que se llevara a cabo en dicho horario estipulado.

¿A qué hora comenzará el Pumas vs Chivas?

Aunque aún no hay una postura oficial de la Liga MX, el partido tentativamente iniciaría a las 19:35 horas. Además de que el staff todavía tardó en deshacerse de los charcos, los jugadores de ambos equipos aún no salían a calentar pasadas las 18:45 horas.

Alineaciones Pumas vs Chivas Apertura 2025

Para este duelo, Keylor Navas saldrá en la portería y como capitán de Pumas. En la defensa estarán Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo. En mediocampo regresará José Luis Caicedo, quien estará acompañado de Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite. Ya en ataque, Alan Medina y Jorge Ruvalcaba estarán en las bandas, con José Juan Macías como ‘9’ tras la baja de Guillermo Martínez por lesión.

Del lado de Chivas, Raúl Rangel estará en el arco. En la zaga estarán Luis Romo, José Castillo y Bryan González. Más adelante jugarán Rubén González, Diego Campilloby Omar Govea. Y en ataque estarán Santiago Sandoval, Richard Ledezma, Efraín Álvarez y la ‘Hormiga’ González.

Personal intenta deshacerse de los charcos | MEXSPORT