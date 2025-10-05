Jorge Pietrasanta acerca del mal momento de Santos: "Esto no es Club de Cuervos"

Santos Laguna fue goleado 3-0 por América en el Estadio Ciudad de los Deportes como parte de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, con lo cual el equipo lagunero sigue en 'caída libre' en la tabla de posiciones, además de acarrear críticas y malos comentarios debido a que su directiva ha descuidado al equipo, priorizando al otro club que es parte de la multipropiedad de Grupo Orlegui.

Esta vez fue Jorge Pietrasanta, narrador de ESPN, la persona que mencionó algunas cosas en contra de los directivos, cuerpo técnico y jugadores de los santistas, invitándolos a hacer algo para revertir la situación.

Santos es uno de los peores equipos del torneo | Imago7

"Esto no es Club de Cuervos"

Durante la emisión más reciente del programa Futbol Picante, tanto Paco Gabriel de Anda como Jorge Pietrasanta mencionaron algunas cosas que, desde su punto de vista, está haciendo mal la directiva de Santos Laguna, con el último de ellos haciendo referencia a una de las series de futbol más famosas en el tiempo reciente, comparando la situación actual de los de la laguna con la ficción de uno de los personajes de la serie.

"Me duele mucho porque sé lo que siente la afición por este equipo, es increíble que cuando menos había, cuando se hablaba que era un equipo pequeño, con un estadio pequeño, siempre lleno de gente que iba porque el equipo dejaba todo en la cancha. Se empezó a enriquecer en títulos y en instalaciones de primer mundo, pero la gente se da cuenta de eso y la gente ya no responde igual", mencionó de Anda durante su intervención.

"Esto no es Club de Cuervos, es la Primera División. Es una tristeza lo que estamos viendo con Santos, si no fuera por Puebla, serían el más débil de la Liga" 💥



¿Qué ha pasado con los laguneros? 👀 pic.twitter.com/aNk6ExSfIu — Futbol Picante (@futpicante) October 5, 2025

Fue entonces que, con una ligera intervención intermedia de Ciro Procuna mencionando que antes eran auténticos Guerreros, Pietrasanta tomó la palabra para describir sus pensamientos al respecto de esta situación, respondiendo que estaba de acuerdo con las críticas.

"¿Dónde quedaron los Gabriel, Adomaitis, 'Chucho' Benítez, Oribe Peralta? Llegaron incluso a ser la cantera del América. Esto no es Club de Cuervos, esta es la Primera División del futbol mexicano y eso debería de entenderlo la directiva del Santos porque es una tristeza lo que estamos viendo con este equipo, nada más porque existe el Puebla eh, sino estaríamos hablando del más débil de la liga", enfatizó el narrador.

Irraragorri Kalb es el actual presidente de Santos | Imago7

Todo esto también fue complementado por Dionisio Estrada, quien atribuyó estos problemas directamente a que la directiva de Santos, encabezada por Grupo Orlegui, comenzó a desatender a los laguneros "a raíz de que también se comenzaron a hacer cargo del Atlas".

¿Qué le queda a Santos en el Apertura 2025?

El equipo comandado por Alejandro Irraragorri Kalb tendrá descanso por Fecha FIFA durante el siguiente par de semanas, lapso de tiempo en donde podrá analizar si cesar a su técnico Francisco Rodríguez es buena opción o continúan con el proyecto; a su regreso, tendrán que enfrentarse a León en el TSM para tratar de revertir la situación.

Saint-Maximin salió lesionado en el partido ante los laguneros | Imago7

Por lo pronto, Santos fue goleado por América en el Estadio Ciudad de los Deportes sin capacidad siquiera de poder anotar un gol que los metiera al partido, cayendo hasta el puesto 16 con solamente 10 puntos y ocho partidos con derrota.