¿El nuevo grande? Paulinho dejó palabras curiosas tras victoria del Toluca sobre León

Toluca sigue imparable en el Apertura 2025, y siguen buscando el bicampeonato, tras vencer con un contundente 4-2 al León en la Jornada 12, donde Paulinho nuevamente se hizo presente con doblete para impulsar el triunfo.

Más allá de la victoria, que catapultó el liderato para los Escarlatas, el delantero resaltó unas palabras que evidencia lo que representa el equipo hoy por hoy en la Liga MX, después del campeonato y una constancia.

Paulinho l IMAGO7

Paulinho agradeció el apoyo que han recibido por parte de la afición, tanto que aseguró que siempre los hacen sentir como en casa, situación que anteriormente no era muy común pero sí con equipos como Chivas, América, Cruz Azul y Pumas.

“Muchas gracias por el apoyo, increíble jugamos siempre en casa una vez más, muchas gracias, bye”, dijo en un video corto presentado el Toluca desde su cuenta oficial de X, tras el encuentro en León, Guanajuato.

Toluca l IMAGO7

¿Cómo fue la victoria?

Toluca inició nuevamente electrizante en el ataque, apenas a los cinco minutos la visita ya se adelantaba con gol de Jesús Angulo; sin embargo, un penal convertido por James Rodríguez en el minuto 37 ponía todo equilibrado.

Pero llegaría la segunda parte, apenas tres minutos de juego, Paulinho se haría presente para nuevamente retomar la ventaja, más tarde llegaría el tercero ahora por conducto de Alexis Vega para extender el resultado

León recuperaría un poco la memoria y José Alfonso Alvarado pondría el descuento; pero, nuevamente el portugués en el 76’ sentenciaría el marcador con el cuarto y su doblete en el partido para sumar tres unidades más en la parte alta de la clasificación.

Paulinho con Toluca l IMAGO7

Más líder que nunca

Toluca selló su novena victoria en el Apertura 2025 para llegar a las 28 unidades y asegurar el liderato, por ahora tendrán un breve receso por Fecha FIFA y posteriormente recibirá a los Gallos Blancos del Querétaro en el Nemesio Diez.



Liga MX l IMAGO7