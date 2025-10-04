La decadencia del Scratch: Brasil vive crisis desde el Mundial de Qatar 2022

La Selección Brasileña quedó fuera del Mundial Sub-20 de Chile tras caer ante España, lo que la colocó en el último lugar del Grupo C con un punto. Pese a que el conjunto juvenil ganó el Sudamericano Sub-20, la debacle en todos los niveles del cuadro brasileño es palpable; algo que comenzó desde la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Brasil llegó a la justa veraniega hace unos años como uno de los grandes favoritos, pero el resultado no fue el esperado. Tite dirigió aquel Mundial, en el cual La Canarinha llegó hasta Cuartos de Final, pues perdieron en dicha instancia en una tanda de penaltis ante Croacia.

Derrota ante Croacia | MEXSPORT

¿Qué pasó después del Mundial?

Después del Mundial de 2022, Tite renunció a su cargo y la caída del Scratch du Oro fue en picada. Brasil tuvo un par de partidos amistosos ante selecciones africanas, las cuales derrotaron al conjunto sudamericano. Marruecos venció 2-1 en el primer partido después del Mundial a la Canarinha; mientras que Senegal hizo lo propio, aunque con un marcador de 4-2.

Después de ese par de amistosos para el olvido, Brasil comenzó las Eliminatorias de la peor manera posible, con un futbol muy poco característico al suyo. La Canarinha empató por segunda vez en su historia de local ante Venezuela, pero ese no fue el peor resultado de la mayor.

Incredulidad | MEXSPORT

Tras ese empate, Brasil consiguió su clasificación al Mundial, aunque dejó varias marcas para el olvido. Perdió por primera vez ante Colombia en las Eliminatoria; cayó ante Paraguay en la misma instancia por primera vez en 16 años; perdió ante Argentina de local y perdió su histórico invicto; recibieron cuatro goles por primera vez en CONMEBOL (4-1 vs Argentina).

Por su parte, además del fracaso que fue el Mundial de Chile Sub-20, las selecciones juveniles de Brasil también tuvieron otros tantos descalabros. La Canarinha no clasificó a los Juegos Olímpicos por primera vez en 20 años; además que perdieron 0-6 ante Argentina en el Sudamericano, la peor goleada en su historia en dicho certamen.

Derrota ante Argentina | AP

Problemas fuera de cancha

Los problemas se trasladaron también fuera del terreno de juego, ya que en un lapso de tres años hubo varios momentos que cambiaron el rumbo de Brasil. Uno de los más importantes fue la lesión de Neymar, quien pasó de ser un referente absoluto, a cumplir dos años sin portar la camiseta de la Verdeamarela.

Por si fuera poco, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro sustituyó al presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, por distintas irregularidades. Además, Brasil también puso en el banquillo a Carlo Ancelotti, decisión que generó polémica por no ser un estratega brasileño.

Sin respuesta | AP