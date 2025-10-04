Xabi Alonso habló sobre Vinicius Jr. tras la victoria frente al Villarreal: "Ha tenido una actuación decisiva"

El entrenador español resaltó la buena actuación del extremo brasileño, que marcó doblete frente al Villarreal

Vinicius marcó doblete frente al Villarreal
Marcos Olvera García
4 de Octubre de 2025

Este sábado, en el último partido de LaLiga antes del parón de selecciones de octubre, el Real Madrid recibió al Villarreal en la cancha del Santiago Bernabéu, donde los merengues, de la mano de Vinicius Jr., consiguieron los tres puntos y retomaron el liderato.

Vinicius marcó el primero de los dos goles del partido a los 47 de tiempo corrido, el doblete llegó desde los once pasos a los 69 del partido, mientras que Kylian Mbappé marcó el tercero para definir el encuentro y que el conjunto merengue se haga del liderato de LaLiga, al menos, de forma momentánea.

Ante la actuación del jugador brasileño, Xabi Alonso compartió en conferencia de prensa lo que piensa sobre el desempeño de Vinicius Jr. en el partido contra el Villarreal.

"Ha hecho un buen partido, ha tenido una actuación decisiva, el desequilibrio lo estábamos teniendo con él, muy contento con él, me gusta cuando le veo sonreír, disfrutar y bueno, ha estado cerca de marcar el hat-trick, contento por él, contento por el equipo y queríamos terminar este ciclo con la victoria de hoy", comentó Alonso.

Calendario intenso tras Fecha FIFA

El Real Madrid, que tuvo tres partidos en 10 días, volverá al trajín después de la Fecha FIFA del mes de octubre, primero, el cuadro merengue se enfrentará al Getafe en el Colliseum, después jugará contra la Juventus de Turín por Champions League y cerrará la actividad ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Después de tres partidos en 10 días, el cuadro merengue tendrá un descanso de una semana, antes de jugar frente al Valencia en el Bernabéu, y tener otros tres juegos en ocho días.

