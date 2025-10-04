Real Madrid vence a Villarreal y recupera la cima de LaLiga de manera momentánea

Villarreal no pudo dar la campanada en el Bernabéu. Real Madrid espera el resultado del Barça

Real Madrid vence a Villarreal y recupera la cima de LaLiga de manera momentánea
Real Madrid vence a Villarreal | AP
Paola Herrera Rodríguez
4 de Octubre de 2025

El Real Madrid se colocó como líder provisional de LaLiga tras vencer al Villarreal en un partido muy efectivo y bien jugado por parte madridista ante uno de los conjuntos que mejor fútbol hacen en el torneo español y que llegaba al Bernabéu como tercero. Eso sí, el Madrid deberá esperar ahora al choque del Barcelona de este domingo ante el Sevilla para ver si se va al parón internacional como primero en la tabla.

 

La estrella del partido fue Vinicius Jr, que abrió la lata del partido nada más iniciar el segundo tiempo, cuando más le estaba costando al conjunto madridista. No sólo eso, sino que provocó, y luego marcó, el penalti del 2-0 en una acción que sorprendió pues todo el Bernabéu esperaba a Mbappé como tirador.

El propio jugador francés, que ya lleva nueve goles en LaLiga, acudió a su cita con el gol en un 3-1 que vino después de que el Villarreal acortada distancias y de la expulsión, por doble amarilla, del lateral Mouriño, curiosamente el que marcaba a Vinicius.

El Real Madrid cierra así la polémica de una semana difícil, que llegó tras perder 5-2 en el Derbi ante el Atlético, y con el lío Xabi Alonso-Valverde. El uruguayo fue al final el lateral derecho titular… y en el Bernabéu reinó la paz con un triunfo muy importante para la salud blanca

TE PUEDE INTERESAR

Chelsea vence agónicamente a Liverpool con gol de Estevao

Futbol Internacional | 04/10/2025

Chelsea vence agónicamente a Liverpool con gol de Estevao
Victoria del Inter de Milán ante Cremonese

Futbol Internacional | 04/10/2025

¡Contundentes! Inter de Milán goleó al Cremonese y escala en la Serie A
Arsenal toma liderato de Premier League tras victoria sobre West Ham

Futbol Internacional | 04/10/2025

Arsenal toma liderato de Premier League tras victoria sobre West Ham
Te recomendamos
Chelsea vence agónicamente a Liverpool con gol de Estevao
LaLiga
Real Madrid

LO ÚLTIMO

 