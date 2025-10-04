Real Madrid vence a Villarreal y recupera la cima de LaLiga de manera momentánea

El Real Madrid se colocó como líder provisional de LaLiga tras vencer al Villarreal en un partido muy efectivo y bien jugado por parte madridista ante uno de los conjuntos que mejor fútbol hacen en el torneo español y que llegaba al Bernabéu como tercero. Eso sí, el Madrid deberá esperar ahora al choque del Barcelona de este domingo ante el Sevilla para ver si se va al parón internacional como primero en la tabla.

La estrella del partido fue Vinicius Jr, que abrió la lata del partido nada más iniciar el segundo tiempo, cuando más le estaba costando al conjunto madridista. No sólo eso, sino que provocó, y luego marcó, el penalti del 2-0 en una acción que sorprendió pues todo el Bernabéu esperaba a Mbappé como tirador.

El propio jugador francés, que ya lleva nueve goles en LaLiga, acudió a su cita con el gol en un 3-1 que vino después de que el Villarreal acortada distancias y de la expulsión, por doble amarilla, del lateral Mouriño, curiosamente el que marcaba a Vinicius.

El Real Madrid cierra así la polémica de una semana difícil, que llegó tras perder 5-2 en el Derbi ante el Atlético, y con el lío Xabi Alonso-Valverde. El uruguayo fue al final el lateral derecho titular… y en el Bernabéu reinó la paz con un triunfo muy importante para la salud blanca