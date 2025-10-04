¡Contundentes! Inter de Milán goleó al Cremonese y escala en la Serie A

El Inter de Milán no tuvo piedad y goleó 4-1 a Cremonese en la Jornada 6 de la Serie A, con una actuación contundente desde los primeros minutos. El equipo que dirige Cristian Chivu, dominó de principio a fin y mantuvo el invicto en el campeonato, con Lautaro Martínez como figura y referente ofensivo.

Lautaro Martínez I AP

Apenas al minuto 6, Lautaro Martínez abrió el marcador con un disparo cruzado que venció al arquero rival. El capitán nerazzurro aprovechó un error en la salida de Cremonese y adelantó a los suyos muy temprano en el encuentro.

Parecía que el Inter ampliaba la ventaja al minuto 13 con un nuevo tanto, pero la revisión del VAR anuló la jugada por fuera de lugar. Pese a ello, el dominio milanista continuó y el balón apenas salió del área rival durante gran parte del primer tiempo.

Al minuto 38, Ange-Yoan Bonny apareció dentro del área para marcar el segundo gol del encuentro. El atacante francés aprovechó una asistencia precisa de Barella y puso el 2-0 con el que Inter se fue al descanso con absoluta autoridad.

Jornada 6 de la Serie A I AP

Segundo tiempo determinante

Para la segunda mitad, ambos técnicos movieron sus piezas. Inzaghi dio minutos a jugadores de rotación, mientras Cremonese buscó reacción desde el banquillo. Sin embargo, el panorama no cambió: el Inter siguió imponiendo condiciones y no bajó la intensidad.

Al minuto 55, Federico Dimarco se sumó al festín con un gol de zurda tras una jugada colectiva que evidenció la superioridad interista. Dos minutos después, Nicolò Barella anotó el cuarto tanto.

Equipo del Inter I AP

Reacción de Cremonese

La visita se vio completamente superada, su capacidad de respuesta llegó muy tarde. Mientras el Inter aprovechaba cada espacio para seguir presionando y atacar por las bandas.

Pero la visita anotó hasta el 87 anotó Federico Bonazzoli para el primero de Cremonese. Sin embargo, el tiempo transcurrió y la victoria quedó con el equipo local.

Gol de Lautaro Martínez I AP