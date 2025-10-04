Martin Odegaard sale lesionado por tercer partido consecutivo en Premier League

Las lesiones no dejan al futbolista noruego, Martin Odegaard. En el duelo ante West Ham tuvo que salir de cambio antes del medio tiempo, lo que generó una gran frustración entre sus compañeros y el propio jugador.

Odegaard sale de cambio | AP

Odegaard sale lesionado por tercer partido consecutivo de Premier League

El noruego salió de cambio antes del medio tiempo por lesión por tercer partido consecutivo, algo que nunca antes había pasado en la Premier League. Le sucedió ante Leeds United, Nottinhgam Forest y West Ham.

El mediocampista noruego es una de las piezas más importantes para el equipo dirigido por Mikel Arteta, pues su capacidad para distribuir, asistir y marcar goles lo han colocado en esa consideración.

Martín Zubimendi ha sido el jugador que reemplaza a Odegaard en esta situación, un cambio que no ha afectado a los Gunners, pues en los tres partidos el Arsenal ha sacado la victoria.

Odegaard en partido | AP

¿Cómo le fue al Arsenal sin Odegaard?

Pocos minutos después de la salida de Odegaard, Declan Rice encontró la oportunidad para adelantar a los Gunners en Emirates Stadium. Bukayo Saka hizo el segundo por la vía del penalti al 67'.

Pese a los buenos resultados, la preocupación en el Arsenal es evidente, ya que Odegaard es el principal generador de juego en el mediocampo. Su ausencia prolongada podría complicar el equilibrio ofensivo de los Gunners, especialmente con el calendario cargado que se aproxima en Premier League y Champions League.

Se espera que tras el partido que el cuerpo médico realice evaluaciones más profundas para determinar la gravedad de la lesión y el plazo de recuperación.

El noruego, por su parte, mostró frustración al abandonar el campo, pero fue ovacionado por la afición en el Emirates, que reconoció su entrega. Si bien su reemplazo, Zubimendi, ha respondido de gran manera, el regreso de Odegaard sigue siendo clave para mantener el ritmo competitivo de un Arsenal que aspira a pelear por todos los títulos esta temporada.

En partido | AP



