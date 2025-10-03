Luis de la Fuente responde a Hansi Flick tras quejas por convocar a Lamine Yamal

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, dio a conocer su lista de convocados para los partidos de la Fecha FIFA de octubre y habló ante los medios en una conferencia de prensa donde dejó varios titulares. Más allá de los próximos encuentros clasificatorios al Mundial, el técnico respondió a las críticas lanzadas por Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, por la inclusión de Lamine Yamal.

Yamal ante PSG | AP

Los partidos que afrontará la Selección Española serán el sábado 11 de octubre contra Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche y el martes 14 de octubre frente a Bulgaria en el José Zorrilla de Valladolid. Dos duelos claves rumbo a la clasificación al próximo Mundial.

¿Qué pasó entre Hansi Flick y Luis de la Fuente?

Lo que más llamó la atención de la comparecencia del técnico fue su respuesta a las declaraciones de Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, sobre la convocatoria de Lamine Yamal. El joven extremo llega con lo justo en lo físico, tras superar molestias en el pubis que lo apartaron de algunos encuentros con los blaugranas.

"La Selección no cuida al jugador", dijo Flick anteriormente en referencia a Yamal. Al respecto, Luis de la Fuente primero bajó la tensión al responder que no tiene problemas con el alemán.

"Yo estaba en mi tierra disfrutando de un día maravilloso. No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía", inició De la Fuente.

Lamine Yamal durante partido | AP

Sin embargo, el seleccionador español no tardó en elevar el tono de su postura, al recordar lo que está en juego en esta Fecha FIFA, con una alta importancia de cara al Mundial 2026.

"Saben que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick. Nos estamos jugando el Mundial, eso es lo realmente importante. El resto, no tiene importancia. Cada uno dijo lo que dijo y punto”, agregó el español.

Luis de la Fuente no se arrepiente de convocar a Lamine Yamal

Además, De la Fuente fue consultado sobre si se equivocó al exigir a Lamine Yamal durante la anterior ventana internacional, cuando el jugador aún arrastraba molestias físicas.

“No, cero. Aquí, el riesgo es riesgo cero. Aquí el que viene, viene sano. En condiciones para jugar. Si cuando fue convocado estaba sano y ahora vuelve a ser convocado es porque puede jugar. Y cuando se va para su casa es porque hemos valorado que no podían estar aquí por asumir un riesgo físico”, sentenció De la Fuente.

Con estas palabras, el técnico dejó en claro que no pondrá en riesgo a los jugadores y que solo serán considerados aquellos que estén en condiciones plenas de competir, descartando cualquier tipo de presión extra sobre Yamal o sobre la relación con el Barcelona.

Botines de Lamine Yamal | AP