Mateo Chávez participa en derrota de AZ Alkmaar en Conference League

Fue una complicada jornada en Conference League para AZ Alkmaar, que cayó 4-0 frente al AEK Larnaca en un duelo marcado por la temprana expulsión de Alexandre Penetra. Sin embargo, en medio del descalabro, surgió una nota positiva: el ingreso del juvenil mexicano Mateo Chávez, quien enfrentó un reto inesperado en apenas los primeros minutos.

Así fue la participación de Mateo Chávez con AZ

El partido comenzó cuesta arriba para los neerlandeses. Al minuto 2, Penetra fue expulsado tras derribar a Waldo Rubio en un contragolpe, obligando al técnico a ajustar de inmediato. El lesionado Ro-Zangelo Daal salió del campo y en su lugar ingresó Chávez, un lateral zurdo de 19 años que se encontró de golpe con la exigencia de un escenario internacional.

Desde su entrada, Chávez mostró carácter. Aunque el AEK dominaba con intensidad, el mexicano no se escondió: peleó cada balón dividido, intentó proyectarse al ataque y hasta provocó faltas que dieron oxígeno a su equipo. El esfuerzo del juvenil se ganó los aplausos pese a que el marcador pronto se inclinó en contra.

El primer gol llegó al minuto 25, cuando Waldo Rubio aprovechó un balón suelto para abrir el marcador. Aun así, AZ se fue al descanso apenas 1-0 abajo, con la esperanza de reaccionar. Pero en la segunda mitad, la presión chipriota terminó por quebrar a los visitantes. Bajic marcó el 2-0 al 54’ y más tarde Ivanovic firmó el 3-0 al 73’.

Mateo Chávez previo a partido | X: CAPTURA

¿Cómo le fue a Mateo Chávez en Conference League?

Chávez vivió momentos de máxima intensidad: recibió una tarjeta amarilla por una fuerte entrada sobre Rohdén y más tarde un error suyo al conceder un córner derivó en el cuarto tanto de los locales, obra precisamente del sueco al 82’. Un golpe duro, aunque también parte de su proceso de aprendizaje.

El AEK Larnaca mostró solidez en todas sus líneas y aprovechó la superioridad numérica desde el inicio para sellar una goleada clara. Para el AZ, el 4-0 fue doloroso, pero dejó la enseñanza de que incluso en la adversidad se pueden rescatar elementos positivos, como el debut europeo de Chávez.

El joven defensor mexicano, pese a la derrota, sumó minutos valiosos en un entorno hostil. Su despliegue físico, valentía y capacidad para sobreponerse a la presión dejaron buenas sensaciones en la afición y el cuerpo técnico. A sus 19 años, este partido puede ser un punto de inflexión en su carrera.

Con la Eredivisie en puerta, Mateo Chávez podría tener nuevas oportunidades de consolidarse en el primer equipo. En una noche amarga para AZ Alkmaar, el debut del mexicano quedó como símbolo de esperanza y de que su talento puede abrirle paso en el futbol europeo.

