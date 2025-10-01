Luis Enrique elogia al Barcelona tras la victoria del PSG en la Champions League

El Paris Saint-Germain consiguió un triunfo de autoridad en el Estadi Olímpic Lluís Companys al vencer 2-1 al Barcelona en la Fase de Liga de Champions League. El actual campeón continental comenzó en desventaja, pero remontó en los minutos finales para confirmar su candidatura al título europeo. Aun así, Luis Enrique, se tomó el tiempo para elogiar el trabajo de Barcelona.

El encuentro inició con dominio del equipo blaugrana, que se adelantó 1-0 frente a un PSG que llegaba con bajas sensibles en su delantera, pues no contó con Ousmane Dembélé, Désiré Doué ni Khvicha Kvaratskhelia. Pese a ello, el conjunto parisino supo reaccionar y remontar el resultado.

Se llevaron la victoria | AP

Luis Enrique destaca la calidad del partido

Tras el silbatazo final, el técnico Luis Enrique elogió el nivel del encuentro y la propuesta de ambos equipos asegurando que ambos equipos se dedicaron a jugar futbol y no ´dar patadas'. En entrevista el entrenador asturiano también se detuvo a valorar la calidad individual de los jugadores culés, en especial de Pedri.

“Hoy se ha visto un partido excelente. Cuando ves a dos equipos que no juegan a dar patadas y que intentan hacerse daño con el balón, se disfruta. Una vez que hemos encajado el gol, encontramos nuestro nivel. La primera parte fue igualada y en la segunda fuimos mejores.

“Hablamos mucho de Pedri en el vestuario, ha sido muy difícil pararlo. Pedri y Vitinha son, para mí, los dos mejores del mundo. Es bonito enfrentarse a este tipo de futbolistas. El Barça tiene un gran equipo, con mucho talento joven”, reveló el estratega para Movistar.

Elogió a su rival | AP

Triunfo clave para el PSG en su defensa del título

El técnico español no ocultó su satisfacción por el rendimiento de su equipo, especialmente por la capacidad de sobreponerse a las dificultades como no tener a algunas de sus figuras, irse abajo en el marcador o medirse ante Barcelona.

“Hicimos un gran partido. Al inicio fue difícil porque el Barça tenía el balón y nos complicó mucho en los primeros 20 minutos. Con nuestro gol ganamos confianza y fuimos creciendo. En el segundo tiempo fuimos mejores. Estoy muy contento. No importa quién juegue o los problemas que tengamos, es un triunfo importante. Siempre es difícil enfrentar al Barcelona”.

Destacó la recuperación de su equipo | AP

Con esta victoria, el PSG reafirma su condición de candidato en la Champions League, mientras que el Barcelona tendrá que recomponerse para mantenerse con vida en el torneo

Son candidatos al título | AP