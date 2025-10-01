¡Campeón invicto! PSG vence de manera agónica a Barcelona en Montjuic

El Paris Saint-Germain salió victorioso en un intenso duelo frente al Barcelona por la Jornada 2 de la UEFA Champions League. El conjunto parisino, dirigido por Luis Enrique, logró imponerse con contundencia en un partido cargado de emociones, polémicas arbitrales y decisiones de VAR que marcaron el rumbo del encuentro.

PSG, vigente campeón de la Champions League

El marcador se abrió en la primera mitad gracias a Ferran Torres, quien al minuto 19 adelantó al Barcelona. Sin embargo, la alegría culé duró poco: al 40’, Senny Mayulu igualó el marcador con un remate preciso que sorprendió a la zaga blaugrana.

En la segunda parte, el duelo se mantuvo cerrado y con constantes intervenciones del VAR. Ya en tiempo agregado, Gonçalo Ramos apareció al minuto 90 para sellar la victoria parisina con un gol que desató la euforia en el Parque de los Príncipes.

Barcelona registra su primera derrota de la temporada | AP

El encuentro estuvo cargado de roces, amonestaciones y cambios estratégicos en ambos equipos. Destacó la actuación del arquero Wojciech Szczesny, que evitó una derrota más abultada con intervenciones claves, aunque no pudo impedir la caída culé.

Con este resultado, el PSG suma tres puntos vitales en el Grupo y reafirma su candidatura en la Champions League, mientras que el Barcelona se marcha con dudas tras caer en un partido donde la presión y la intensidad parisina marcaron la diferencia.

PSG se mantiene invicto en Champions | AP