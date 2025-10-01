¡Vamos 'Bebote'! Santiago Giménez apunta a pelear el puesto con Lewandowski en 2026

Santiago Giménez vive su primera temporada completa desde que llegó al Milan en el invierno pasado y pese a que apuntaba a tener un rol importante en el equipo, parece que la directiva del Milan no le tiene tanta confianza al delantero mexicano y luego de buscar su salida del club, ahora existe la posibilidad de Robert Lewandowski llegue a pelearle el puesto.

Giménez celebra gol con el Milan | IMAGO7

De acuerdo a diversos reportes en Italia y España, Robert Lewandowski está en la mira de la directiva del AC Milan y se plantea su posible llegada para el próximo mercado de verano, algo que sin duda sería una mala noticia para Giménez, quién sigue buscando consolidarse en el conjunto rossoneri.

De acuerdo al periodista italiano Luca Cohen, el director deportivo del AC Milan, Igle Tare, ya se reunió en días pasados con el agente del delantero polaco, por lo que pese a que el fichaje no está contemplado para la próxima ventana de transferencias, si se está encaminando para el verano del 2026.

Lewandowski en la mira del Milan | AP

Con 37 años de edad, Robert Lewandowski se encuentra en el último año de contrato con Barcelona y hasta el momento no existen reportes de que haya platicas para su renovación de contrato, por lo que en caso de no llegar a un acuerdo con el club blaugrana, podría marcharse completamente gratis al Milan en verano.

¿Se va Santi Giménez del Milan?

El sueño de Santiago Giménez es consolidarse y triunfar con la camiseta del AC Milan, sin embargo, parece que la directiva tiene dudas respecto al futuro del mexicano y a penas al comienzo de esta temporada buscaron 'deshacerse' del mexicano e intentaron mandarlo a la Roma, sin embargo, 'Bebote' decidió no salir del equipo rossoneri.

Bebote se negó a salir del Milan | AP