Con Santiago Giménez como titular, AC Milan venció a Napoli y toma el liderato

En el pasado quedó la dolorosa y humillante Temporada 2024-25 de AC Milan. De la mano de Massimiliano Allegri, los Rossoneri avanzan firmes en este inicio de campaña y con una sufrida victoria en casa ante Napoli estse domingo, tomaron el liderato de la clasificación en la Serie A.

La expulsión de Pervis Estupiñán en los minutos iniciales del segundo tiempo condicionaron a Milan, mientras que el gol de Kevin de Bruyne metió presión. Sin embargo, los locales soportaron los embates y le regalaron a su afición en San Siro una victoria en uno de los juegos más importantes de cada temporada.

Milan logró una victoria importante | AP

Santiago Giménez, que a media semana se reencontró con el gol en la Copa de Italia, salió de inicio para el juego de este domingo. Sin embargo, no pudo prolongar la racha goleadora y se fue en blanco, a pesar de lo cual mantiene la confianza del estratega Allegri.

Christian Pulisic, la figura del triunfo de Napoli

El atacante estadounidense fue la figura del partido, con asistencia y gol para comandar a los suyos. Apenas habían transcurrido tres minutos del partido cuando Pulisic protagonizó una gran escapada por la banda izquierda, luego de quitarse la marca con un ligero toque y habilitó a Alexis Saelemaekers con un centro pasado a la espalda de la zaga. El jugador belga llegó a loa linderos del área y definió ante el arco desprotegido.

Pulisic fue la figura del partido en San Siro | AP

Con esa acción, el Milan tomó el control del compromiso, aunque tardó un poco en ampliar la ventaja. Fue a la media hora de juego que el mismo Pulisic sentenció el 2-0. Strahinja Pavlović desbordó nuevamente por izquierda y mandó un centro para Youssof Fofana, que en lugar de dispara, dejó con un toquecito para Pulisic y el estadounidense no perdonó al 30'.

Los Rossoneri mantuvieron la ventaja hasta el descanso, pero para la segunda mitad la expulsión de Estupiñán al 56' los obligó a replegarse. De Bruyne acortó distancias desde los once pasos al 60', pero no alcanzó para rescatar el empate. En cuanto a Santi, salió nueve minutos después del 2-1 y su lugar lo tomó Rafael Leao.

Napoli no logró el empate | AP

¿Cuándo juegan de nuevo AC Milan y Napoli?

Este triunfo impulsó a 'Bebote' y compañía al liderato de la Serie A, con los mismos 12 puntos que Napoli, pero una mejor posición en la tabla. Su próximo compromiso será otra prueba complicada, ahora como visitante contra Juventus en el Allianz Stadium, el próximo domingo 5 de octubre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México).

En cuanto a los celestes, a media semana tienen partido de Champions League, en casa contra Sporting Lisboa el miércoles 1° de octubre a las 13:00 horas. Mientras que el domingo 5, a las 10:00 horas, recibirán a Génova de Johan Vásquez.

Milan supera a Napoli apenas por diferencia de goles | AP