David Faitelson elogia a Raúl Jiménez y lo coloca en el Top 5 histórico de delanteros mexicanos

El periodista de TUDN, David Faitelson elogió a Raúl Jiménez por su reciente logro en la Premier League: anotar 60 goles. El mexicano aún brilla con el Fulham y rompe récords para colocarse como uno de los mejores delanteros del país.

Jiménez en acción con Fulham | AP

¿Qué dijo Faitelson sobre Raúl Jiménez?

Faitelson reflexionó sobre los logros de Jiménez y lo puso entre sus primeros cinco mejores delanteros en la historia del futbol mexicano, pues considera que sus goles en Inglaterra tienen mucho valor.

"Raúl Jiménez sigue haciendo historia en el mayor nivel posible del juego. Es el tercer mejor goleador mexicano en Europa, solo por detrás de Hugo Sánchez y de “Chicharito” Hernández, pero con la diferencia que ha hecho la mayor parte de sus goles en Inglaterra… Para mí, top-5 de todos los tiempos en el futbol mexicano…", escribió Faitelson en redes.

Jiménez anotó en su último partido con Fulham, en el encuentro ante Aston Villa. Con ello llegó a 60 anotaciones en la Premier League, una cifra importante en una de las mejores ligas del mundo.

'El Lobo de Tepejí' destacó en Premier League desde su etapa con Wolves, equipo con el que anotó 57 goles en 166 partidos. Con los Cottagers, el mexicano lleva 23 tantos en 80 encuentros.

Momentos del Aston Villa vs Fulham | AP

Jiménez salió lesionado ante Aston Villa

La mala noticia para Jiménez fue la lesión por la que tuvo que salir del terreno de juego. El futbolista se tocaba la zona cercana a la ingle, lo que podría tratarse del abductor. Fulham aún no revela detalles sobre la situación del delantero.

Para Faitelson, la historia de Jiménez simboliza la resiliencia y el valor de competir en una liga tan demandante como la Premier League. El periodista subrayó que su legado está más allá de los números, pues ha dejado huella en una de las competiciones más exigentes del planeta.

La carrera del mexicano aún puede sumar registros, siempre que logre superar la lesión actual. De concretarlo, Jiménez tendría la oportunidad de ampliar su lugar entre los máximos referentes del futbol nacional en Europa.

Jiménez tirado en el campo por lesión | AP



